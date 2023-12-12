В Москве приостановили регистрацию машин и выдачу водительских прав

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 48 0

В ГИБДД объяснили, почему так произошло и когда работа возобновится.

В Москве приостановили регистрацию машин и выдачу водительских прав

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Регистрация транспортных средств и выдача водительских прав приостановлена в Москве. Об этом сообщает ГИБДД по столице в официальном Telegram-канале.

В сообщении Госавтоинспекции указано, что работа приостановлена из-за технического сбоя. Граждане не могут получить водительские права и зарегистрировать автомобиль. Над устранением проблем уже работают специалисты.

«О возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции государственных услуг в полном объеме будет сообщено дополнительно», — добавляется в сообщении ГИБДД.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министерство транспорта России доработало проект изменений правил дорожного движения. Известно, что нововведения коснутся средней скорости движения между несколькими камерами.

-7° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.98
-0.66 98.08
-0.76
Под влиянием сурового Сатурна: большой гороскоп для Рыб на 2024 год

Последние новости

10:31
«Надежды были»: в Киев разочарованы результатами контрнаступления ВСУ
10:25
Прямая линия с Владимиром Путиным уже через два дня: как позвонить президенту
10:22
Балицкий заявил о продвижении российских сил у Новопокровки
10:14
Запад не ожидал: названа главная ошибка Киева в контрнаступлении ВСУ
10:02
«Чтобы оживить шансы»: что США придумали для новой стратегии Украины
9:51
Проверка продолжается: как развивается скандал с украинскими грамотами в детсаду

Сейчас читают

Лондон дополнит украинский флот: пропустит ли Турция британский подарок Зеленскому?
«Массовый психоз»: почему в России продолжают расти цены на яйца
Готовится переворот? Зачем депутаты Верховной Рады сдают мандаты
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам