«Эффект кенгуру»: Минтранс России обновил поправки в ПДД

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 50 0

Минтранс России планирует ввести штрафы за превышение средней скорости

«Эффект кенгуру»: Минтранс России обновил поправки в ПДД

Фото: Щербак Александр / ТАСС

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Что изменится для автомобилистов РФ с 2024 года?

Министерство транспорта России доработало проект изменений правил дорожного движения. Как передает издание «Ъ», нововведения коснутся средней скорости движения между несколькими камерами.

В частности, ведомство предлагает ввести сам термин «средней скорости» и запретить ее превышать, а за нарушения ввести штрафы, закрепленные в Кодексе об административных правонарушениях. ГИБДД перестал штрафовать за превышение средней скорости, рассчитанной по времени, потраченному на путь между двумя или несколькими камерами, в 2021-м.

Также в минтрансе решили ввести поправки не 1 марта, как планировалось изначально, а 1 сентября 2024 года.

Проект уже поддержали регионы и минэкономики РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что РФ и Белоруссия будут оповещать друг друга о нарушениях ПДД.

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