Балицкий заявил о продвижении российских сил у Новопокровки

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 23 0

Бойцы, находящиеся в Запорожской области, не только удерживают оборону, но и пытаются двигаться дальше.

Балицкий заявил о продвижении российских сил у Новопокровки

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Российские военные продолжают удерживать оборону в Запорожской области. О ситуации на этом направлении спецоперации рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

Обстановку на запорожском направлении глава субъекта назвал стабильно напряженной. Но, по его словам, наши бойцы не только сдерживают оборону, но и поступательно продвигаются вперед.

«Наши подразделения значительно продвинулись вперед северо-восточнее Новопокровки», — уточнил Балицкий.

Боевики Вооруженных сл Украины (ВСУ) в Запорожской области несут существенные потери. Балицкий подчеркнул, что российские силы контролируют ситуацию и знают о планах противника.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США и Украина обдумывают новую стратегию в конфликте с Россией.

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