«Чтобы оживить шансы»: что США придумали для новой стратегии Украины

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 44 0

NYT: США отправят Украине генерал-лейтенанта Агуто для оживления шансов

«Чтобы оживить шансы»: что США придумали для новой стратегии Украины

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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Тема:
Спецоперация

Американцы надеются, что новый план поможет показать «существенную силу» ВСУ уже в следующем году.

США и Украина обдумывают новую стратегию в конфликте с Россией. О том, что придумали американцы, пишет газета New York Times.

По информации издания, американские и украинские военачальники планируют применить новую стратегию уже в следующем году, чтобы «оживить шансы Киева». Для этого США намерены направить на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто, который, как ожидается, разработает новый план и будет давать боевикам нужные советы.

Кроме того, США и Украина надеются, что Агуто поможет создать существенную силу, с которой России «придется считаться и вступить в содержательные переговоры в конце 2024 или уже в 2025 году».

Известно, что военачальник приедет из Германии. Однако, как пишет газета, это может стать шагом к отказу от неразмещения на Украине на постоянной основе военных советников.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут прибегнуть к нестандартным формам ведения боевых действий из-за неудач на поле боя.

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