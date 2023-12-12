Мария Захарова об участии стран Африки в Совбезе ООН: «Россия говорит об этом постоянно»

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 14 0

Мария Захарова: страны Африки должны стать членами Совета Безопасности ООН

Мария Захарова об участии стран Африки в Совбезе ООН: «Россия говорит об этом постоянно»

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Официальный представитель МИД РФ призвала включить африканские государства для объективности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала включить африканские страны в Совет Безопасности ООН. Об этом дипломат заявила изданию KP.RU.

Мария Захарова считает, что отсутствие африканских стран в Совбезе ООН является, по меньшей мере, несправедливым, и это надо исправлять. А участие этих государств сделает повестку международной организации более объективной.

«Это не просто несправедливо. С этим надо что-то делать, и Россия говорит об этом постоянно. И это не конъюнктура сегодняшнего момента, мы об этом говорили еще десять лет назад. Мы активно продвигали африканскую повестку не только как проблемную историю, которой должна заниматься ООН», — говорит Мария Захарова.

Также официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ подчеркнула, что межнациональные и межкультурные проблемы Африке на протяжении долгого времени создавали именно западные колонизаторы. Которые отбирали у местных жителей ресурсы, а, иначе говоря, просто эксплуатировали страны в погоне за собственным благополучием.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова высказалась о переменах в антироссийской медиа-повестке.

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