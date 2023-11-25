«Концептуальные изменения»: Захарова высказалась о переменах в антироссийской медиа-повестке

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 73 0

Мария Захарова: в антироссийской медиа-повестке начались перемены

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Дипломат объяснила, почему люди меняют свое мнение о России. В чем причина?

Недавно бизнесмен Евгений Чичваркин* поменял свое мнение касательно российских санкций. И это на самом деле тенденция. В антироссийской медиа-повестке происходят изменения. Об этом сайту 5-tv.ru заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это не вопрос какого-то отдельного деятеля, это вопрос общего концептуального изменения в медиа-повестке антироссийской», — сказала дипломат.

Мировому сообществу навязывали мнение, что еще немного и России не будет. Естественно этого не произошло. И люди с антироссийскими настроениями были обескуражены.

«Они не готовы принять собственные ошибки, преступные ошибки. Ну вот понимаете, что такое слово „обескуражены“ — это часть, связанная с куражом. Был кураж, было беснование, а сейчас от этого остался только пшик и недоумение», — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что против РФ была развернута кампания. Главной ее идей была отмена России. Но эта кампания была искусственной, а основная мысль нереализуемой.

Сейчас постепенно до людей доходит, что антироссийская повестка точно не сулит ничего хорошего. Ведь люди в других странах не только смотрят телевизор и листают соцсети. Они еще выходят на улицу и видят, что санкции в сторону России бьют только по европейским государствам.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова назвала неприемлемым отказ Берлина от выплат ленинградским блокадникам.

* — признан иноагентом в РФ.

-3° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
88.81
0.69 96.92
0.69
Делай дело — будет результат: китайский гороскоп на неделю с 27 ноября по...

Последние новости

22:25
Положила свое фото в гроб: как близкие прощались с Нонной Мордюковой
21:55
Давид Манукян заявился на концерт Ольги Бузовой
21:40
«Концептуальные изменения»: Захарова высказалась о переменах в антироссийской медиа-повестке
21:30
Будут ли в Москве большие новогодние елки для детей: куда сходить
21:02
Родные Брюса Уиллиса показали, как тяжелобольной актер проводит время среди близких
20:40
«Жизнь непростая»: Клара Новикова вышла на сцену в Москве после долгого отсутствия

Сейчас читают

В Совфеде РФ объяснили, почему Киев заговорил о перемирии
Умерла звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Наталия Дмитриева
Сына позвала к кровати: последние минуты жизни певицы Славы Миколайчик
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд