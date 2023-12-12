Формируется новая геополитическая реальность.

В данный момент мир подошел к черте близости к ядерной катастрофе. Об этом сообщил во время седьмого заседания «Астана клуба» бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Формируется новая геополитическая реальность, и этому способствует несколько причин. К примеру, растет мощное силовое противостояние в сфере международных отношений, меняется климат на нашей планете, разрастается экономический кризис в мире на фоне санкций, и главное — снижается взаимодействие по уменьшению ядерной угрозы.

«Именно по этой причине в ноябре 2019 года на 5-м заседании „Астана клуба“ я предложил создать Глобальный альянс лидеров (ГАЛ) за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия», — сообщила пресс-служба Назарбаева.

Экс-президент отметил многолетний вклад Казахстана в дело ядерного разоружения, но добиться его на международной арене из-за западных политиков пока что невозможно.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Турция разрешила ввести в эксплуатацию первый энергоблок АЭС «Аккую».