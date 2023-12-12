Турция разрешила ввести в эксплуатацию первый энергоблок АЭС «Аккую»

Агентство по ядерному регулированию Турции разрешило ввести в эксплуатацию первый блок атомной электростанции (АЭС) «Аккую», поскольку Россия выполнила все требования. Об этом заявила гендиректор «Аккую Нуклеар» Анастасия Зотеева, ее слова приводит в Telegram-канале пресс-служба «Росатома».

«Мы выполнили все требования турецкого законодательства, международных стандартов сооружения АЭС, — и готовы двигаться дальше. Мы выходим на новый, важный и ответственный этап в жизни проекта», — сказала она.

Сейчас специалисты АЭС заняты разработкой технической документации для подачи заявки на получение лицензии на эксплуатацию первого энергоблока. Она позволит начать загрузку ядерного топлива в реактор и предпусковые контрольные операции.

Атомная электростанция «Аккую» — крупнейший совместный проект Москвы и Анкары. Станция должна обеспечить до 10% всех потребностей Турции в электричестве. Предусмотрено возведение четырех энергоблоков. Первый из которых запустят уже в следующем году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ноябре «Росатом» доставил корпус реактора на стройплощадку АЭС «Аккую».