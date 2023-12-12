Следственный комитет России обнаружил черный рынок.

Раскрыта схема торговли детьми в Москве. Следственный комитет России обнаружил черный рынок и выяснил, что преступная схема была построена через работу благотворительных фондов, как сообщает RT.

Дело обстояло так: сотрудники так называемых фондов приглашали в Москву беременных женщин со всех уголков страны, обещали провести все медицинские исследования, с помощью которых беременные смогут узнать, нет ли каких-либо патологий. В крайнем случае, выдали бы заключение о показании к аборту на позднем сроке.

Разумеется, женщины тратили почти все свои деньги. Тогда работники фондов знакомили их с основательницей приюта Натальей Патокой, которая упорно убеждала женщин рожать. Матери отказывались от детей из-за патологий, и она их спокойно забирала. Речь идет минимум о 13 детях.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что сейчас происходит с провалившимися в яму с кипятком детьми.