Пытались спасти друг друга: что сейчас происходит с провалившимися в яму с кипятком детьми

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после падения пятерых детей в яму с кипятком в Ивановской области. ЧП произошло в небольшом городке Южа прямо рядом со школой, куда и направлялись пострадавшие. Сейчас правоохранители опрашивают коммунальщиков, пытаясь понять, почему теплотрасса оказалась в аварийном состоянии. В деталях истории, едва не закончившейся трагедией, разбирался корреспондент «Известий» Денис Воробьев.

Тротуар рухнул прямо под ногами детей, когда они шли на занятия. Грунт размыло из-за аварии на теплотрассе. Следователям предстоит задать вопросы ресурсоснабжающей компании. Все подробности жуткой истории — в нашем материале.

Это было обычное начало дня. Утренние сборы и поход в школу. До входа оставались считанные метры. Но внезапно ползет грунт и группа ребят проваливается в яму с кипятком.

Шокированные дети пытались вытащить друг друга сами. На помощь подоспели прохожие. Всего пострадало пять человек. У школьников — ожоги первой и второй степени. Родители не понимают, как такое могло случиться. Утром Сергей Кувшинков сам проводил дочь в школу. Не успел вернуться домой, как раздался звонок.

«Она была в шоке, толком ничего сказать не могла. Но я принял решение, развернулся и поехал за ребенком. Приехал на место происшествия, она стояла вся сырая. Стояла на остановке. Я не стал дожидаться какой-то помощи, посадил в машину и отвез на скорую помощь», — рассказал отец пострадавшей девочки Сергей Кувшинков.

Четверых пострадавших увезли в ивановскую областную больницу. Из них трое находятся в реанимационном отделении. Родители одной из девочек от госпитализации отказались. У остальных площадь ожогов — от 12 до 25% кожи тела.

«Сегодня в 08:05 в отделение скорой медицинской помощи Южской ЦРБ было самостоятельное обращение трех человек, которые получили термические ожоги, провалившись в колодец, или коллектор, или подмывную яму. И два вызова на дом, тоже с термическими ожогами», — сообщила старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи Наталья Володина.

И пока ивановских врачей консультирует Федеральный центр медицины катастроф, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Предварительно известно, яма образовалась в результате прорыва теплотрассы.

«Следственными органами СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — заявила старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ СУ СК РФ по Ивановской области Юлия Вейсман.

Сейчас на месте ЧП работают криминалисты. Главный подозреваемый — городская ресурсоснабжающая компания. Прокуратуре предстоит выяснить, насколько ее действия были законны. И ответить на главный вопрос, почему теплотрасса оказалась в аварийном состоянии.

«Прокуратура даст оценку соблюдения законодательства при заключении и исполнении концессионного соглашения, по которому тепловые сети переданы ООО „Тепло людям. Южа“. Результат проверки взят на контроль прокурором Ивановской области», — уточнила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Екатерина Сидорова.

Жители Южи признаются, что аварии на теплосетях случаются с печальной периодичностью. Особенно в зимний период.

«На этом участке они довольно-таки часто происходят», — отметил местный житель.

Ростехнадзор уже выявил 11 нарушений в области безопасности со стороны ресурсной компании. Не соблюдаются требования, отсутствует необходимая документация. При таком раскладе дальнейшая эксплуатация котельных просто невозможна.