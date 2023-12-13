Не виновен? Фредерика Бегбедера отпустили после допроса по делу об изнасиловании

Писатель освобожден из-под стражи. Все обвинения он отрицает.

Писатель Фредерик Бегбедер отпустили из-под стражи после допроса по делу об изнасиловании. Он отрицает все направленные против него обвинения, поэтому по презумпции невиновности, имеет право покинуть полицейский участок. Об этом сообщили в местном агентстве France Presse в Telegram-канале.

Бегбедер был вызван в участок на допрос утром 12 декабря.

Фредерик Бегбедер знаком читателям благодаря романам «Любовь живет три года», «99 франков», «Идеаль» и другим.

Источник 5-tv.ru ранее рассказывал, что молодая француженка заявила на 58-летнего писателя. Она утверждает, что с Бегбедером у нее случился половой контакт по обоюдному согласию, однако следом он совершил над ней акт насилия.