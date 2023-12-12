Наркотики или насилие? Автора «99 франков» Фредерика Бегбедера взяли под стражу

Автор уже оказывался под арестом в 2008 году из-за запрещенных веществ. Что произошло на этот раз?

Французский писатель Фредерик Бегбедер был заключен под стражу. Его арестовали в полицейском комиссариате города По, сообщает радиостанция France Bleu.

В эфире были приведены слова прокурора. Он уточнил, что Бегбедер был вызван в участок на допрос утром 12 декабря. По его словам, дело не связано с наркотиками.

Детали дела не приводятся. Юстиция пока не готова раскрыть, что сделал автор, и какое обвинение ему вменяется.

Версии сейчас две: запрещенные вещества или изнасилование. Источник 5-tv.ru заявил, что молодая француженка заявила на 58-летнего писателя. Она утверждает, что с Бегбедером у нее случился половой контакт по обоюдному согласию, однако следом он совершил над ней акт насилия.

Известно, что в 2008 году Бегбедера уже арестовывали за хранение запрещенных веществ.

Фредерик Бегбедер знаком читателям благодаря романам «Любовь живет три года», «99 франков», «Идеаль» и другим.

Ранее 5-tv.ru писал, что итальянские карабинеры показали видео побега Артема Усса из-под ареста.