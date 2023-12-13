Выступил на двойку: визит Зеленского в США завершился провалом

Конгресс до сих пор не одобрил новую военную помощь Украине.

Красную дорожку не расстелили, не обнимали, и вообще — демонстрировали усталость и пренебрежение. Провалом закончилась поездка в Вашингтон Зеленского, которого туда вызвал Джо Байден. Тот рассчитывал, что этот визит станет последним средством давления на республиканцев в Конгрессе, которые до сих пор не одобрили военную помощь Киеву на 60 миллиардов долларов.

Однако эмоциональная дипломатия не сработала. Речь Зеленского оставила большинство сенаторов равнодушными. Корреспондент «Известий» Диана Кровиди о том, как это все было.

«Сенаторов-республиканцев не тронул призыв Зеленского о помощи». С таким заголовком вышла британская газета по итогам визита Зеленского в США. Американская наоборот — посочувствовала президенту Украины, правда признав, что Вашингтон в тупике. Журналисты другого издания заметили, что спикер палаты представителей США избегал фотографий с Зеленским в Конгрессе. А вот — кульминация пьесы.

200 миллионов долларов — вот и все, что смог выторговать Зеленский у американцев. Смешные деньги по современным меркам. Украинской армии требуется 100 миллионов долларов в сутки. То есть, Байден профинансировал два дня боевых действий.

Но и эти деньги еще нужно умудриться получить, пройдя все бюрократические процедуры.

С этим могут быть большие проблемы. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что Конгресс собирается отложить рассмотрение законопроекта о финансировании до следующего года. А это значит, что уже в январе воевать Зеленскому будет нечем.

До встречи с Байденом Зеленский за закрытыми дверями рассказывал американским конгрессменам, что в 2024-м точно победит Россию. Его спичрайтеры явно подсунули ему прошлогоднюю речь. Ведь по сути ничего нового он не сказал.

На вопрос журналиста, сможет ли Украина добиться военного успеха без дополнительной помощи США — Зеленский лишь пожал плечами.

И действительно же — смешно. Только не Зеленскому. Похоже он начал понимать, что его, выражаясь языком пиарщиков — просто сливают. Достаточно посмотреть на его лицо после общения с американскими сенаторами.

Даже Байдену, судя по всему не очень интересно слушать своего друга. Пока Зеленский благодарил президента США за крохи с барского стола на пресс-конференции — хозяин Белого дома просто сморкался.

Вот как чету Зеленских встречали еще в сентябре. Расстелили красную ковровую дорожку. Улыбки, похлопывания по плечу и обещания вечной поддержки. Что же случилось спустя всего пару месяцев?

Похоже, что украинская повестка надоела всем — и политика, и журналистам. Впереди замаячила реальная сенсация. Профильный комитет Палаты представителей США поддержал резолюцию о проведении расследования по делу об импичменте Байдена. Это значит, что американскому президенту все-таки грозит отставка. И тут уже не до Украины. Спасти бы собственное кресло.