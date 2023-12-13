Мариуполь ожил: на заводе имени Ильича запущено производство

Уже работают первые три цеха.

В Мариуполе запустили производство на заводе имени Ильича. Именно там во время боев прятались украинские боевики — мест, чтобы скрыться, было много. Он был сильно разрушен, но часть его наконец восстановлена, как сообщает агентство РИА Новости.

Работают уже первые три цеха, в штате — 3,7 тысячи человек. В будущем планируют его расширить до 24 тысяч сотрудников.

«Есть план восстановления, подготовленный нами, данного предприятия, он разбит на четыре этапа. К первому этапу мы уже подошли — это пять вспомогательных цехов», — рассказал первый заместитель директора завода Роман Солонарь.

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