Мариуполь ожил: на заводе имени Ильича запущено производство

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 42 0

В Мариуполе запустили производство на заводе имени Ильича

Мариуполь ожил: на заводе имени Ильича запущено производство

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Уже работают первые три цеха.

В Мариуполе запустили производство на заводе имени Ильича. Именно там во время боев прятались украинские боевики — мест, чтобы скрыться, было много. Он был сильно разрушен, но часть его наконец восстановлена, как сообщает агентство РИА Новости.

Работают уже первые три цеха, в штате — 3,7 тысячи человек. В будущем планируют его расширить до 24 тысяч сотрудников.

«Есть план восстановления, подготовленный нами, данного предприятия, он разбит на четыре этапа. К первому этапу мы уже подошли — это пять вспомогательных цехов», — рассказал первый заместитель директора завода Роман Солонарь.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в обновленный состав Госсовета вошли главы новых регионов России.

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Мариуполь ожил: на заводе имени Ильича запущено производство
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