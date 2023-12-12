В обновленный состав Госсовета вошли главы новых регионов России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 24 0

Глава государства подписал соответствующий закон.

В обновленный состав Госсовета вошли главы новых регионов России

Фото: © РИА Новости / Валерий Шарифулин

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В обновленный состав Государственного совета России вошли главы воссоединившихся со страной регионов. Указ о назначении нового состава госоргана подписал президент РФ Владимир Путин, его текст опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, членами Госсовета стали главы Донецкой и Луганской народных республик — Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также главы Херсонской и Запорожской областей — Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.

В совет ведомства попали и другие государственные деятели и новые главы других российских субъектов. Например, глава Красноярска Владислав Логинов и глава Мурманска Юрий Сердечкин.

ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре 2022 года референдумов. Так, «за» присоединение к стране отдали голоса 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% местных жителей, соответственно. Ряд стран отказался признавать результаты референдумов, а киевский режим продолжил обстрелы жилых кварталов регионов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЦИК приняли решение о проведении выборов президента РФ в новых регионах.

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