В обновленный состав Госсовета вошли главы новых регионов России

В обновленный состав Государственного совета России вошли главы воссоединившихся со страной регионов. Указ о назначении нового состава госоргана подписал президент РФ Владимир Путин, его текст опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, членами Госсовета стали главы Донецкой и Луганской народных республик — Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также главы Херсонской и Запорожской областей — Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.

В совет ведомства попали и другие государственные деятели и новые главы других российских субъектов. Например, глава Красноярска Владислав Логинов и глава Мурманска Юрий Сердечкин.

ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре 2022 года референдумов. Так, «за» присоединение к стране отдали голоса 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% местных жителей, соответственно. Ряд стран отказался признавать результаты референдумов, а киевский режим продолжил обстрелы жилых кварталов регионов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЦИК приняли решение о проведении выборов президента РФ в новых регионах.