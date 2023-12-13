«Успели обидеться»: звезда «9 роты» Чадов рассказал о тайной свадьбе

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 22 0

Актер Алексей Чадов тайно женился на модели Лейсан Галимовой

«Успели обидеться»: звезда «9 роты» Чадов рассказал о тайной свадьбе

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Артист повел возлюбленную в ЗАГС после года совместной жизни.

Звезда фильма «9 рота» Алексей Чадов сыграл тайную свадьбу со своей возлюбленной. Подробности церемонии актер раскрыл изданию StarHit.ru.

Артист женился на модели Лейсан Галимовой, фотографии с торжества уже появились в личных блогах молодоженов. Пара не сильно афишировала свои отношения, более того, когда-то актер уверял публику, что не будет связывать себя узами брака еще раз.

Для 42-летнего Чадова это уже второй брак — первой супругой была его коллега по цеху Агния Дитковските. Однако артист поменял свои планы и в декабре 2023-го сделал предложение возлюбленной, с которой жил вместе около года.

«Не хотели афишировать данное решение, поэтому праздник прошел в семейном кругу, даже близкие друзья были не в курсе. Некоторые успели обидеться, но нам так захотелось, спокойно, без суеты, сосредоточиться на друг друге и наслаждаться моментом в кругу родных. Но свадебную вечеринку мы, конечно же, хотим и планируем ее летом», — признается Чадов.

Актер говорит, что в молодой жене его привлекают, в первую очередь, не внешность, а ум, эрудиция и образованность. С ней можно говорить на любые темы, уверен Чадов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алексей Чадов назвал себя строгим отцом.

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«Успели обидеться»: звезда «9 роты» Чадов рассказал о тайной свадьбе

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