Речь идет о миллионах: налоговая арестовала счета компании Сосо Павлиашвили

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 342 0

Компания Сосо Павлиашвили проиграла суд «Крокус Сити Холл»

Речь идет о миллионах: налоговая арестовала счета компании Сосо Павлиашвили

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Фирма артиста «Виар Тикет» оказалась в поле зрения ФНС после проигранных судов.

Федеральная налоговая служба арестовала счета компании «Виар Тикет», принадлежащей певцу Сосо Павлиашвили. Как стало известно 5-tv.ru, фирма не подала налоговую декларацию.

Ранее «Виар Тикет» принимала участие в судебных разбирательствах в качестве ответчика. Истцом выступал концертный зал «Крокус Сити Холл», который требовал возмещения за неисполнение договора аренды площадки, а также невыполнение технического задания для концерта группы «Чайф». В итоге суд обязал «Виар Тикет» выплатить более 13 миллионов рублей, в том числе, 90 тысяч государственной пошлины.

После проигранных дел фирма исполнителя не подала налоговую декларацию, из-за чего ФНС арестовала ее счета. Среди факторов риска ведомство указало отсутствие собственного капитала компании и недостоверные сведения, предоставленные в Единый госресстр юрлиц (ЕГРЮЛ).

Ранее 5-tv.ru писал о том, куда пропал певец Сосо Павлиашвили.

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