«Есть идеи?»: куда пропал певец Сосо Павлиашвили

Поклонники отметили, что любимый исполнитель давно не появляется на публике и на сцене. Так ли это?

Популярный певец и композитор Сосо Павлиашвили уже долгое время не появляется в публичном пространстве. Где сейчас кумир миллионов? Ответ — в материале 5-tv.ru.

Биография Сосо Павлиашвили

Сосо Павлиашвили родился 29 июня 1064 года в Тбилиси. Любовь к музыке началась еще в детстве, так, с шести лет учился играть на скрипке. Участвовал в тбилисском вокально-инструментальном ансамбле «Иверия», а после попробовал себя в качестве вокалиста на Всесоюзном конкурсе молодых исполнителей советской эстрадной песни, где стал обладателем гран-при.

Первые сольные альбомы появились у певца еще в 1990-е, однако первые хиты стали популярные только в нулевые — это знаменитые «Ждет тебя грузин» и «О моей любви». Также одной из самых известных композиций исполнителя стала трогательная песня «Помолимся за родителей».

В начале 2020 года вышел новый альбом Павлиашвили «Жизнь — это кайф», которая включает в себя 14 песен.

Страшная авария и ее последствия для Сосо Павлиашвили

Для Сосо Павлиашвили одним из самых сложных стал 1996 год, когда артист попал в жуткую аварию недалеко от Тбилиси. Тогда певец встретился с приятелем, который уговорил его посетить ресторан.

«Зашли туда, а весь Тбилиси сидит там. Половина знакомых, половина незнакомых, которые хотят со мной выпить. Этот парень пошел поздороваться со всеми, когда он пришел, был уже готов — со всеми выпил. Я сказал: „Ты же мне обещал, что не выпьешь“. Он за рулем был. А у него новая машина. Он занервничал и сделал еще один круг», — рассказывал Павлиашвили в интервью одному из федеральных каналов.

В итоге друг певца не сдержал обещание и на серьезной скорости врезался в бордюр. Артист ударился головой, получил сильнейшее сотрясение, а после долгое время страдал от посттравматической эпилепсии и даже эпизодической потерей памяти.

Личная жизнь Сосо Павлиашвили

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

С первой женой Нино Сосо Павлиашвили прожил почти 18 лет. В браке родился сын Леван. Как позже признавался певец, супруга устала от чувства ревности, ведь муж то и дело давал ей поводы.

«Я был страшным бабником. Дерзкий был, влюблялся. Считаю, что я был абсолютно не прав. Но я никогда не врал и не обижал женщин. Всем из них было хорошо, кроме Нино», — рассказывает исполнитель.

Вторую жену Ирину певец встретил в непростой период своей жизни, когда отголоски аварии давали о себе знать и сказывались на здоровье. Девушка стала для него настоящей опорой. Долгое время пара жила в гражданском браке, Ирина родила артисту двоих прелестных дочек. Но спустя годы тот решился и сделал предложение совей избраннице, причем, сделал это на одном из своих концертов, на сцене перед многотысячной аудиторией.

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Где сейчас Сосо Павлиашвили

Сосо Павлиашвили является нечастым гостем разнообразных передач и довольно редко появляется на светских мероприятиях. Его редко можно встретить на светском рауте или в качестве гостя или эксперта какого-нибудь ток-шоу. Как сам певец признавался в интервью изданию «Телепрограмма», он посещает только вечеринки родных и друзей. Возможно, поэтому поклонники и потеряли своего кумира.

Но, что касается концертной деятельности артиста, Павлиашвили продолжает радовать зрителей своим творчеством. Только за последние полгода певец выступил в нескольких городах России, например, в Сочи и Ростове-на Дону. Кадрами со своих концертов Павлиашвили делится в личном блоге в социальных сетях. Кстати, там же он анонсировал свое участие в одном из шоу, но заинтриговал подписчиков и не назвал, в каком именно.

«Участвую в одном потрясающем шоу! Скоро все увидите. Есть идеи, о каком проекте идет речь?» — написал Павлиашвили.

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