Зачем хранить мокрые газеты в холодильнике: большой секрет наших бабушек

Без холодильника невозможно представить быт человека. Однако иногда важная техника может отдавать неприятным запахом, от которого нелегко избавиться.

Проблему поможет решить действенный и доступный лайфхак, которым пользовались наши бабушки, пишет издание utro.ru. Действительно, даже тщательная уборка всех полок, избавление от испорченных продуктов и пятен от разлитых жидкостей не всегда помогают убрать устойчивый запах.

Кажется, что холодильник будто навсегда впитал в себя отвратительные ароматы. К счастью, проблема решаема — наши бабушки для этого использовали простые бумажные газеты.

Они увлажняли их и раскладывали по полкам в холодильнике. Мокрые газеты являются отличным поглотителем запахов.

Их можно увлажнить смоченной в воде губкой, либо опрыскать пульверизатором. Буквально за ночь газеты сделают свое дело, от запахов не останется и следа.

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