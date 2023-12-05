Вот это скорость: через сколько дней губка для посуды превращается в рассадник бактерий

Ежедневный процесс мытья посуды хочется сделать не только простым и быстрым, но и безопасным для здоровья.

Сегодня люди разделились на два лагеря: одни моют тарелки, столовые приборы, кастрюли руками, другие же используют для этого специальную технику.

Что скрывается в посудомоечных машинах? Чем опасны моющие средства? Как часто надо чистить бытовую технику? Какие микроорганизмы могут появиться на губках для мытья посуды? И правда, что некоторые из них способны вызвать у человека пневмококковую или менингококковую инфекции?

В этих вопросах разобралась программа Пятого канала «Страна советов».

Руки или техника: какой способ мытья посуды лучше

В данном исследовании домохозяйка с посудомоечной машиной выступает против сторонницы традиционного метода.

«Максимально обезвреживает все. Собственно, она заработала, помощница», — показала Кристина Панышева.

«Прилипает рис или что-то еще. К кастрюлям особенно или к сковородкам. Приходится перемывать», — высказалась Татьяна Бутяйкина.

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Противницу посудомоек не пугает гора грязной посуды. Ведь у женщины есть надежное оружие — руки.

«Я мою обычно моющим средством. Просто мне быстрее. Чтобы сэкономить время, мне проще помыть руками», — объяснила она.

Посудомоечная машинка в доме все же есть, но ей пользуется только супруг Татьяны. Однако и он признает: вручную жена справляется куда лучше.

«Иногда происходит такое, что остатки от каши, которые были вчера, распределяются равномерно по всей поверхности. Это единственный минус. Но при этом вся посуда, которая была, она чистая. На ней нет, в принципе (жена достает грязную посуду. — Прим. ред.)… Да, здесь есть остатки», — уточнил муж Бутяйкиной Виктор Киселев.

Татьяна посуду моет в перчатках, чтобы сохранить руки мягкими, а маникюр свежим. И вот почему выступает против посудомойки:

«У нас есть посуда с принтами, которую там мыть нельзя. И все эти принты стираются. Это раз. Посуда бывает из тонкого фарфора. Она бывает дорогая».

Какие опасные бактерии живут на губке для посуды

Со временем на губке для посуды зарождается жизнь. Программа «Страна советов» решила узнать, какие бактерии можно на ней обнаружить. Для сравнения сначала стоит посмотреть на чистую губку, которую еще не использовали.

«Под микроскопом срез достаточно чистый. Мы видим структуру сетки. Как раз в узлах этих сеток могут скапливаться бактерии», — указала старший преподаватель РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

Специалист показывает, как выглядит губка, которой мыли посуду в течение трех дней.

«В использованной губке остаются остатки пищи, накапливается слизь, возможно, это жиры какие-то. И этими остатками пищи питаются бактерии и размножаются в ней», — объяснила Золотарева.

Далее эксперт делает с грязной губки посев на специальные питательные среды.

«Мы здесь видим, что у нас целое царство выросло. Там могут быть энтеробактерии, бактерии группы кишечной палочки их еще называют. Могут быть сальмонеллы, клебсиеллы, грибы», — перечислила старший преподаватель.

Наиболее опасными для человека являются разновидности бактерий рода Клебсиелла. При попадании в организм они способны вызвать пневмонию или менингит.

Накапливаются ли грязь и бактерии внутри посудомойки

Кристина Панышева, в отличие от другой героини, настолько не любит стоять у раковины, что включает посудомоечную машинку по два-три раза в день.

«Посудомойка очень сильно упростила жизнь, особенно когда готовишь несколько каких-то блюд, или, например, ребенку тоже готовишь. Просто какая-то гора посуды скапливается», — отметила она.

Хозяйка загружает грязную посуду, дополняет таблеткой для мытья и забывает о машинке на пару часов.

«Бутылочки мою, и даже соски мою спокойно, и тарелки мою», — рассказала Панышева.

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Но что можно найти, если заглянуть внутрь посудомоечной машинки?

«Сделаем отбор пробы на микробиологический посев с внутренней поверхности посудомоечной машинки», — предложил специалист отдела экологической экспертизы Илья Каторгин.

Пробы берут там, где посуда контактирует с поверхностью машинки изнутри. Опасных бактерий не обнаруживается, но риск все же есть, если бытовую технику не обработать в ближайшее время.

«Это общее микробное число, то есть, грубо говоря, разные виды микроорганизмов, которые являются патогенами. Такую посудомоечную машинку (нужно. — Прим. ред.) почистить из-за того, что действительно микроорганизмов много и они просто размножаются в большом количестве именно на поверхностях», — объяснил эксперт Каторгин.

Что будет с посудомоечной машинкой, если не обеспечить за ней должный уход? По словам мастера по ремонту бытовой техники Константина Малая, в установке присутствуют и остатки пищи, которая уже начала разлагаться, и есть определенный запах. Соответственно, все это попадает во внутренности машинки и по системе циркуляции направляется в импеллеры, которые забиваются грязью.

Как ухаживать за посудомоечной машиной

Регулярная чистка машинки продлит срок ее службы. В противном случае помощник по хозяйству может только добавить проблем.

«Происходят отложения на уплотнительном кольце колокола чаши. Со временем это приводит к тому, что машинка становится негерметична», — подчеркнул мастер Малай.

А это уже грозит потопом на кухне. Чтобы избежать таких последствий, разработчики бытовой техники рекомендуют чистить ее минимум раз в два месяца.

Как ухаживать за посудомоечной машиной?

Очищать фильтр моющим средством;

Устранять загрязнения лопастей под проточной водой;

Прочищать уплотнители, для этого можно использовать зубную щетку;

Чистить корзины для посуды пищевой содой;

Удалять твердые отложения в виде накипи специальными средствами.

Вымытая руками или посудомойкой: какая посуда чище

Теперь нужно выяснить, какой способ мытья посуды дает лучший эффект с точки зрения чистоты.

«Когда я достаю посуду, она просто пахнет горячей водой, которая ее ополаскивает. И никакого запаха химии не чувствую», — поделилась Кристина Панышева.

Посуду обеих героинь упаковывают и забирают на экспертизу.

«Для проведения анализа нам необходимо сделать смыв с посуды. Для этого мы достаем посуду и обрабатываем ее горячей водой», — объяснил кандидат химических наук Андрей Дорохов.

Воду от смывов переливают в колбу. Туда же добавляют специальный раствор.

«Проведенный нами эксперимент показал, что поверхностно-активные вещества лучше смыла посудомоечная машина в сравнении с посудой, которую мыл человек вручную», — отметил специалист Дорохов.

Получается, посудомойка действительно справляется лучше. Во всяком случае, не оставляет следов моющего средства. Впрочем, специалисты уверяют, что после мытья руками на тарелках оседает незначительное количество очистителей, что никак не навредит здоровью. Главное — регулярно менять губку для посуды, а лучше использовать текстильную салфетку. С нее гораздо проще смыть остатки пищи.