Госдума приняла законопроект, уточняющий условия выплаты маткапитала

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 26 0

Госдума приняла законопроект о выплате маткапитала только гражданам России

Госдума приняла законопроект, уточняющий условия выплаты маткапитала

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Ожидается, что закон вступит в силу уже в следующем году.

Госдума приняла законопроект, который предусматривает выплату материнского капитала только гражданам России на момент рождения ребенка. Документ был рассмотрен в окончательном чтении в среду, 13 декабря.

Согласно законопроекту, маткапитал положен гражданам России на момент рождения ребенка и только в том случае, если ребенок является гражданином по рождению.

При этом жителям новых регионов — Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей — маткапитал будет выплачиваться независимо от сроков получения гражданства.

Ожидается, что закон вступит в силу 1 января 2024 года.

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