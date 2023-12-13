Госдума приняла законопроект, уточняющий условия выплаты маткапитала

Ожидается, что закон вступит в силу уже в следующем году.

Госдума приняла законопроект, который предусматривает выплату материнского капитала только гражданам России на момент рождения ребенка. Документ был рассмотрен в окончательном чтении в среду, 13 декабря.

Согласно законопроекту, маткапитал положен гражданам России на момент рождения ребенка и только в том случае, если ребенок является гражданином по рождению.

При этом жителям новых регионов — Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей — маткапитал будет выплачиваться независимо от сроков получения гражданства.

Ожидается, что закон вступит в силу 1 января 2024 года.

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