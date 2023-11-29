Не только матерям: какие пособия по уходу ребенком положены отцу

Закон предусматривает разовые или регулярные выплаты обоим родителям.

В России в 2023 году пособие по уходу за ребенком получают около 30 тысяч отцов. По данным Социального фонда РФ, именно столько мужчин находятся в декретном отпуске. Какие еще выплаты положены отцам — в материале 5-tv.ru.

Декретный отпуск отцов

По закону, в отпуск по уходу за родившимся ребенком может уйти один из родителей. Пока один из них находится в декрете, государство выплачивает ему пособие в размере 40% среднего заработка. Такие выплаты положены до момента, когда ребенку исполнится полтора года.

Чтобы отец взял декретный отпуск, ему необходимо написать заявление на работе и приложить пакет документов, в том числе, копию свидетельства о рождении ребенка и справку о том, что мать малыша такое пособие не получает.

В 2023-ем минимальный размер пособия составил восемь с половиной тысяч рублей в месяц, максимальный — 33 тысячи.

Пособия для отцов

Помимо декретного отпуска, отцам положен ряд выплат, которые регламентированы федеральным законодательством. Их размер колеблется в зависимости от регионов.

Больничный лист. Если ребенок более, ухаживать за ним может не только мама, но и любой член семьи, а также официальные опекуны или попечители. При этом, естественно, такой лист получит только тот, у кого есть официальное трудоустройство.

Если ребенок более, ухаживать за ним может не только мама, но и любой член семьи, а также официальные опекуны или попечители. При этом, естественно, такой лист получит только тот, у кого есть официальное трудоустройство. Материнский капитал. Хоть единовременную выплату за рождение ребенка принято называть именно материнской, на самом деле ее может получить и отец. Это возможно в случае, если мать ребенка умерла или лишена прав, то есть отец является единственным родителем. Также маткапитал можно потратить на погашение ипотеки, оформленной на отца.

Хоть единовременную выплату за рождение ребенка принято называть именно материнской, на самом деле ее может получить и отец. Это возможно в случае, если мать ребенка умерла или лишена прав, то есть отец является единственным родителем. Также маткапитал можно потратить на погашение ипотеки, оформленной на отца. Ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка до трех лет. Отец имеет право на пособия, если является единственным родителем. На первого ребенка выплату назначает соцзащита, на второго — соцфонд.

Отец имеет право на пособия, если является единственным родителем. На первого ребенка выплату назначает соцзащита, на второго — соцфонд. Единовременное пособие при рождении. Один из родителей имеет право на данную выплату, обратиться за ней можно в течение полугода после рождения малыша. Если супруги в разводе или проживают раздельно, пособие положено тому, с кем ребенок. С 1 февраля 2024 года оно составит 22 909 рублей.

Один из родителей имеет право на данную выплату, обратиться за ней можно в течение полугода после рождения малыша. Если супруги в разводе или проживают раздельно, пособие положено тому, с кем ребенок. С 1 февраля 2024 года оно составит 22 909 рублей. Выплаты с трех до семи лет. По закону, пособие получают семьи, чей доход на одного человека не превышает прожиточный минимум по региону. Отцы могут претендовать на выплаты, если мать не обращалась в соцзащиту.

По закону, пособие получают семьи, чей доход на одного человека не превышает прожиточный минимум по региону. Отцы могут претендовать на выплаты, если мать не обращалась в соцзащиту. Пособия для одиноких родителей. Отцы-одиночки имеют право на ежемесячные выплаты, если их ребенку от восьми до 17 лет. При этом в свидетельстве о рождении должен быть указан только один родитель, а доход не должен быть больше прожиточного минимума. Также учитывается стоимость имущества.

Отцы-одиночки имеют право на ежемесячные выплаты, если их ребенку от восьми до 17 лет. При этом в свидетельстве о рождении должен быть указан только один родитель, а доход не должен быть больше прожиточного минимума. Также учитывается стоимость имущества. Компенсация при уходе за ребенком-инвалидом. Если трудоспособный отец вынужден был уйти с работы, чтобы ухаживать за ребенком с инвалидность, ему положена ежемесячная выплата. Она назначается в виде прибавки к пенсии ребенка. Чтобы получить выплату, необходимо обращаться в пенсионный фонд.

Если трудоспособный отец вынужден был уйти с работы, чтобы ухаживать за ребенком с инвалидность, ему положена ежемесячная выплата. Она назначается в виде прибавки к пенсии ребенка. Чтобы получить выплату, необходимо обращаться в пенсионный фонд. Имущественный налоговый вычет. Если отец приобрел недвижимость и оформил ее на своего ребенка, он имеет право вернуть 13% от стоимости дома или квартиры.

Если отец приобрел недвижимость и оформил ее на своего ребенка, он имеет право вернуть 13% от стоимости дома или квартиры. Социальный налоговый вычет при оплате лечения и обучения детей. Отец может получить компенсацию в размере фактических расходов. Максимальный размер вычета — 120 тысяч рублей в год.

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