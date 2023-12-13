Гибель плода? Чем опасен грипп во время беременности

Как защититься от вирусного заболевания в ожидании малыша?

Грипп может привести к разным осложнениям, но наибольшую опасность он представляет для беременных. Об этом изданию Газета.ру сообщила врач — акушер-гинеколог Ольга Родионова.

Специалист уточнила, что самый опасный период — первый триместр, когда у ребенка формируются органы и системы. В это время нужно быть крайне осторожными.

Отмечается, что грипп в первом триместре беременности увеличивает риск развития пороков плода, самопроизвольного прерывания беременности, также возможно развитие маловодия, плод может задержаться в развитии.

«Во втором и третьем триместрах на фоне гриппа могут возникнуть задержки развития плода, нарушение работы плаценты (именно она обеспечивает жизнеспособность малыша). Кроме того, отмечается высокий риск развития анемии у беременной женщины», — объяснила эксперт.

Меры профилактики

Во избежание заболевания гриппом гинеколог рекомендовала использовать интраназальный интерферон в каплях или свечах по назначению врача. В числе мер профилактики — частое мытье рук с мылом, их обработка средствами с содержанием спирта.

Также следует избегать близкого контакта с больными людьми, стараться не касаться руками глаз, носа, рта. Вместе с тем женщинам в положении следует ограничить контакты с людьми, у которых ярко выраженные симптомы гриппа.

Кроме того, по словам Родионовой, чтобы не заразиться, нужно держаться на расстоянии от окружающих не менее одного метра.

«Следует помнить, что профилактика снижает, но не исключает риск заболевания. При появлении симптомов гриппа беременной женщине необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью», — подытожила врач.

Ранее 5-tv.ru писал, можно ли беременным женщинам делать прививки против гриппа.