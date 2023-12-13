Отношения не имеет? Подробности об арестованных счетах компании Сосо Павлиашвили

Что происходит с фирмой «Виар Тикет» и какое отношение к ней имеет популярный певец?

Сосо Павлиашвили не является хозяином компании «Виар Тикет», которая проиграла суд «Крокус Сити Холлу» на 13 миллионов рублей. Об этом 5-tv.ru сообщил директор и основной владелец ООО «ВиАр Тикет» Максим Оганесян.

По словам директора фирмы, долги у компании действительно существуют, но в текущей ситуации это не является критичной проблемой. Причиной финансовых проблем Оганесян назвал пандемию коронавируса и последствия санкций, наложенных на Россию после начала спецоперации.

Более того, Оганесян уверяет, что ФНС не накладывала арест на счета «Виар Тикет».

Что касается Сосо Павлиашвили, Максим Оганесян отметил, что певец является всего лишь одним из инвесторов компании и к ее деятельности как юридического лица прямого отношения не имеет.

Напомним, компания «Виар Тикет» проиграла суд концертному залу «Крокус Сити Холл», который требовал возмещения за неисполнение договора аренды площадки, а также невыполнение технического задания для концерта группы «Чайф». В итоге суд обязал «Виар Тикет» выплатить более 13 миллионов рублей, в том числе, 90 тысяч государственной пошлины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, куда пропал певец Сосо Павлиашвили.