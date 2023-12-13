«Не беспокойтесь»: Лужина вышла на связь на фоне слухов о сердечном приступе

Что известно о здоровье 84-летней народной артистки РСФСР?

Советская и российская актриса Лариса Лужина едва не оказалась в больнице с сердечным приступом. В комментарии 5-tv.ru народная артистка РСФСР рассказала, что с ней случилось накануне.

По ее словам, в целом она нормально себя чувствует и находится в полном порядке.

«Все нормально, не беспокойтесь, я в порядке, спасибо», — поделилась 84-летняя актриса.

Лужина рассказала, что ей стало плохо с сердцем, но врачи вовремя приехали и провели необходимые манипуляции. Сейчас артистка чувствует себя лучше и находится дома.

В августе Лариса Лужина уже приезжала в больницу. Информацией о здоровье артистка поделилась сама в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

«Просто сама в госпитале нахожусь. Тоже плохо себя чувствую», — сказала Лужина по телефону.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую пенсию получает народная артистка РСФСР Лариса Лужина.