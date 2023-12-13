«Офицерская честь»: Корнелюк рассказал, каким человеком был Константинов

Писатель, как выяснилось, никому не рассказывал о недуге.

Певец Игорь Корнелюк рассказал 5-tv.ru, каким человеком был его покойный друг, автор цикла очерков «Бандитский Петербург» Андрей Константинов.

«Я впервые смысл фразы „офицерская честь“ понял, общаясь с Андреем Константиновым, потому что он был офицером, он был военным переводчиком. И вот эту самую честь он с гордостью нес через всю свою жизнь. Я не знал, что он болел так жестко, потому что он это скрывал. Он никому не говорил», — сказал артист.

Он подчеркнул, что о болезни Константинова знала только жена автора, с которой он и прошел эти суровые этапы онкологии. Композитор добавил, что идеи в голове писателя генерировались оперативно, а работал он также с высокой скоростью.

После окончания работы над книгой Константинов уезжал и оставался наедине с самим собой. Певец всегда читал работы писателя одним из первых. Тот часто спрашивал мнение музыканта и давал ему материалы чуть ли не в рукописном варианте.

«В нем было что-то такое, что позволяет нам определить людей, как настоящий человек, понимаете? Он был настоящий во всем, просто во всем», — заключил исполнитель.

Ранее 5-tv.ru писал, что автор «Бандитского Петербурга» Константинов скончался на 61-м году жизни.