Автор «Бандитского Петербурга» Константинов скончался на 61-м году жизни

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 111 0

Известно, что писатель на протяжении года боролся с болезнью.

Автор «Бандитского Петербурга» Константинов скончался на 61-м году жизни

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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Известный российский писатель и журналист Андрей Константинов ушел из жизни. Мужчине было 60 лет. Об этом сообщает сайт телеканала 78.ru со ссылкой на его коллег.

Известно, что писатель скончался у себя дома. Год он боролся с неизлечимой болезнью. Его состояние последнее время было тяжелое.

Андрей Константинов является автором цикла очерков «Бандитский Петербург», книг «Фронтовая любовь», «Тульский — Токарев» и многих других произведений. За свою жизнь он основал несколько изданий, среди которых 47news, а также «Агентство журналистских расследований».

Ранее 5-tv.ru писал, что писательницу Аллу Свиридову нашли мертвой в храме в центре Москвы.

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Автор «Бандитского Петербурга» Константинов скончался на 61-м году жизни

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