Бандитский, но не Петербург: ТОП-10 лучших фильмов про преступные группировки
Качественными криминальными фильмами может похвастаться не только Голливуд, но и наши киноделы.
Фото: Кадр из сериала «Бандитский Петербург», 2007 г.
Сегодня не стало российского писателя и журналиста Андрея Константинова, по произведениям которого был снят легендарный отечественный сериал «Бандитский Петербург». Телесериал стал по настоящему культовым, и до сих пор является одним из лучших произведений на бандитскую тематику. Однако, кроме «Петербурга», существует огромное множество отличных кинолент про криминал, снятых и у нас, и за рубежом. 5-tv.ru решил вспомнить 10 лучших фильмов и сериалов про организованную преступность.
Бандитский Петербург
Нельзя обойти стороной одну из главных криминальных драм в отечественном кино. Снятый по мотивам книг Константинова «Адвокат», «Судья», «Вор», «Сочинитель», «Выдумщик», «Арестант», «Мент» и «Мусорщик» сериал рассказывает о тяжелых 90-х годах и бандитском беспределе, который происходил на улицах Санкт-Петербурга. Преступные интриги, запутанные расследования и приземленная реалистичная атмосфера привлекли миллионы зрителей по всей стране, а множество продолжений долгие годы подогревали интерес зрителей к развитию событий.
Бригада
Настоящая российская «гангстерская сага», основанная на реальных событиях. История четырех друзей, поднявшихся на верхушку преступного мира, считается одним из лучших представителей жанра и часто ставится в один ряд с такими культовыми фильмами, как «Крестный отец» и «Лицо со шрамом». Сериал выглядит очень реалистично и это неспроста — в основу сюжета легла реальная история становления «Ореховской ОПГ», которая считалась одной из самых опасных и могущественных банд 90-х. Харизма и актерская игра Сергея Безрукова, Дмитрия Дюжева, Павла Майкова и Владимира Вдовиченкова вкупе с мрачным сюжетом создают уникальный симбиоз, из-за которого сериал интересно смотреть даже двадцать лет спустя.
Сопрано
Культовый сериал про итало-американскую мафиозную семью ДиМео и ее босса Тони Сопрано, который вынужден решать проблемы, как в опасном бизнесе, так и у себя дома. Благодаря глубокой проработке сценария и реалистичному подходу к показу криминального мира, тв-шоу буквально разорвало все возможные рейтинги, став одним из самых высокооцененных сериалов в истории. Новаторский подход к написанию сценария и съемкам дал толчок развитию западного сериалопроизводства, став эталоном качества на долгие годы. Зрителей настолько заинтриговал сюжет и судьбы персонажей, что финал сериала собрал у телеэкранов 12 миллионов человек.
Славные парни
Экранизация романа, основанного на реальных событиях, за авторством Мартина Скорсезе и с Робертом Де Ниро, Рэем Лиоттой и Джо Пеши в главных ролях. Обладатель наград за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучший сценарий. Фильм рассказывает историю молодого человека, который всю свою жизнь мечтал стать преступником, поднялся на самый верх карьерной лестнице в банде, однако потерпел жуткий крах, потеряв все, что у него было. Благодаря фирменному стилю режиссера, отличному сценарию, качественной игре именитых актеров и крайней провокационности, лента смогла вернуть интерес зрителя к мафии почти на двадцать лет, а сам Мартин Скорсезе впоследствии снял супер успешные фильмы «Казино», «Волк с Уолл-стрит» и «Ирландец», которые построены по той же схеме, что и «Славные парни».
Выстрел в пустоту
Мощная драма про обычного человека, который попадает в тюрьму из-за случайного ДТП, и чтобы выжить, вступает в банду расистов. Фильм отлично показывает, как простой человек может превратиться в безжалостного и хладнокровного убийцу, а всего одна роковая случайность может разрушить всю жизнь. Фильм также рассказывает про междоусобицы этнических группировок, на фоне которых и разворачиваются основные события. Незаметные при первом просмотре фильма детали приводят к неожиданному повороту в конце, поэтому картину интересно не только смотреть, но и пересматривать, уже зная развязку.
Острые козырьки
Невероятно стильный и атмосферный сериал про нелегкую жизнь гангстеров в Британии 1920-х годов. Великолепный Киллиан Мерфи в одной из своих самых знаковых ролей. Тв-шоу, как и многие из этого списка, основано на реальных событиях и отражает реальную историю цыганских банд в городе Бирмингема. Название происходит от Английских молодежных группировок конца XIX века, которых называли «острыми козырьками» за бритвенные лезвия, вшитые в головные уборы. Отличительной чертой бандитов 1920-х годов являлась их манера стильно одеваться, что отлично передано в сериале. Яркие и пафосные образы основных персонажей даже стали в интернете популярными мемами, а про протагониста полотна Томаса Шелби даже написана песня.
Банды Лондона
Мрачный и жестокий сериал про войну банд в современном Лондоне. Преступные группировки борются за пустующее место, освободившееся после убийства главы одного из ОПГ. Экранизация известной видеоигры, переплюнувшая успех оригинала.
Банды Нью-Йорка
Леонардо Ди Каприо и Дэниел Дэй-Льюис в криминальной драме о противостоянии коренных американцев и ирландских бандитов в Нью-Йорке 1846 года. Десять номинаций на премию «Оскар», два «Золотых глобуса» и премия BAFTA.
Джентльмены
Криминальная комедия Гая Ричи со звездным актерским составом. Мэттью Макконахи, Колин Фаррелл и Хью Грант в современном взгляде на организованную преступность. По сюжету фильма, влиятельный мафиози хочет уйти на покой, однако он никак не может порвать связи с преступным прошлым. Смесь криминала, комедии и экшена держит зрителя в тонусе на протяжении всей картины.
Отступники
По сюжету фильма два лучших выпускника полицейской академии оказываются втянуты в борьбу друг против друга: один из них — мафиози, засланный на работу в полицию, а второй — полицейский, внедренный в мафию. Мэтт Дэймон, Леонардо Ди Каприо и непревзойденный Джек Николсон в образцовом триллере Мартина Скорсезе, который получил четыре статуэтки «Оскар».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Корнелюк рассказал, каким человеком был Константинов.
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