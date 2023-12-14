Бандитский, но не Петербург: ТОП-10 лучших фильмов про преступные группировки

Сегодня не стало российского писателя и журналиста Андрея Константинова, по произведениям которого был снят легендарный отечественный сериал «Бандитский Петербург». Телесериал стал по настоящему культовым, и до сих пор является одним из лучших произведений на бандитскую тематику. Однако, кроме «Петербурга», существует огромное множество отличных кинолент про криминал, снятых и у нас, и за рубежом. 5-tv.ru решил вспомнить 10 лучших фильмов и сериалов про организованную преступность.

Бандитский Петербург

Нельзя обойти стороной одну из главных криминальных драм в отечественном кино. Снятый по мотивам книг Константинова «Адвокат», «Судья», «Вор», «Сочинитель», «Выдумщик», «Арестант», «Мент» и «Мусорщик» сериал рассказывает о тяжелых 90-х годах и бандитском беспределе, который происходил на улицах Санкт-Петербурга. Преступные интриги, запутанные расследования и приземленная реалистичная атмосфера привлекли миллионы зрителей по всей стране, а множество продолжений долгие годы подогревали интерес зрителей к развитию событий.

Кадр из сериала «Бандитский Петербург», 2007 г.

Бригада

Настоящая российская «гангстерская сага», основанная на реальных событиях. История четырех друзей, поднявшихся на верхушку преступного мира, считается одним из лучших представителей жанра и часто ставится в один ряд с такими культовыми фильмами, как «Крестный отец» и «Лицо со шрамом». Сериал выглядит очень реалистично и это неспроста — в основу сюжета легла реальная история становления «Ореховской ОПГ», которая считалась одной из самых опасных и могущественных банд 90-х. Харизма и актерская игра Сергея Безрукова, Дмитрия Дюжева, Павла Майкова и Владимира Вдовиченкова вкупе с мрачным сюжетом создают уникальный симбиоз, из-за которого сериал интересно смотреть даже двадцать лет спустя.

Кадр из сериала «Бригада, 2002 г.

Сопрано

Культовый сериал про итало-американскую мафиозную семью ДиМео и ее босса Тони Сопрано, который вынужден решать проблемы, как в опасном бизнесе, так и у себя дома. Благодаря глубокой проработке сценария и реалистичному подходу к показу криминального мира, тв-шоу буквально разорвало все возможные рейтинги, став одним из самых высокооцененных сериалов в истории. Новаторский подход к написанию сценария и съемкам дал толчок развитию западного сериалопроизводства, став эталоном качества на долгие годы. Зрителей настолько заинтриговал сюжет и судьбы персонажей, что финал сериала собрал у телеэкранов 12 миллионов человек.

Кадр из сериала «Сопрано», 1999 г

Славные парни

Экранизация романа, основанного на реальных событиях, за авторством Мартина Скорсезе и с Робертом Де Ниро, Рэем Лиоттой и Джо Пеши в главных ролях. Обладатель наград за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучший сценарий. Фильм рассказывает историю молодого человека, который всю свою жизнь мечтал стать преступником, поднялся на самый верх карьерной лестнице в банде, однако потерпел жуткий крах, потеряв все, что у него было. Благодаря фирменному стилю режиссера, отличному сценарию, качественной игре именитых актеров и крайней провокационности, лента смогла вернуть интерес зрителя к мафии почти на двадцать лет, а сам Мартин Скорсезе впоследствии снял супер успешные фильмы «Казино», «Волк с Уолл-стрит» и «Ирландец», которые построены по той же схеме, что и «Славные парни».

Кадр из сериала «Славные парни», 1999 г

Выстрел в пустоту

Мощная драма про обычного человека, который попадает в тюрьму из-за случайного ДТП, и чтобы выжить, вступает в банду расистов. Фильм отлично показывает, как простой человек может превратиться в безжалостного и хладнокровного убийцу, а всего одна роковая случайность может разрушить всю жизнь. Фильм также рассказывает про междоусобицы этнических группировок, на фоне которых и разворачиваются основные события. Незаметные при первом просмотре фильма детали приводят к неожиданному повороту в конце, поэтому картину интересно не только смотреть, но и пересматривать, уже зная развязку.

Кадр из сериала «Выстрел в пустоту», 2017 г

Острые козырьки

Невероятно стильный и атмосферный сериал про нелегкую жизнь гангстеров в Британии 1920-х годов. Великолепный Киллиан Мерфи в одной из своих самых знаковых ролей. Тв-шоу, как и многие из этого списка, основано на реальных событиях и отражает реальную историю цыганских банд в городе Бирмингема. Название происходит от Английских молодежных группировок конца XIX века, которых называли «острыми козырьками» за бритвенные лезвия, вшитые в головные уборы. Отличительной чертой бандитов 1920-х годов являлась их манера стильно одеваться, что отлично передано в сериале. Яркие и пафосные образы основных персонажей даже стали в интернете популярными мемами, а про протагониста полотна Томаса Шелби даже написана песня.

Кадр из сериала «Острые козырьки», 2013 г.

Банды Лондона

Мрачный и жестокий сериал про войну банд в современном Лондоне. Преступные группировки борются за пустующее место, освободившееся после убийства главы одного из ОПГ. Экранизация известной видеоигры, переплюнувшая успех оригинала.

Кадр из сериала «Банды Лондона», 2020 г

Банды Нью-Йорка

Леонардо Ди Каприо и Дэниел Дэй-Льюис в криминальной драме о противостоянии коренных американцев и ирландских бандитов в Нью-Йорке 1846 года. Десять номинаций на премию «Оскар», два «Золотых глобуса» и премия BAFTA.

Кадр из сериала «Банды Нью-Йорка», 2003 г.

Джентльмены

Криминальная комедия Гая Ричи со звездным актерским составом. Мэттью Макконахи, Колин Фаррелл и Хью Грант в современном взгляде на организованную преступность. По сюжету фильма, влиятельный мафиози хочет уйти на покой, однако он никак не может порвать связи с преступным прошлым. Смесь криминала, комедии и экшена держит зрителя в тонусе на протяжении всей картины.

Кадр из сериала «Джентльмены», 2019 г.

Отступники

По сюжету фильма два лучших выпускника полицейской академии оказываются втянуты в борьбу друг против друга: один из них — мафиози, засланный на работу в полицию, а второй — полицейский, внедренный в мафию. Мэтт Дэймон, Леонардо Ди Каприо и непревзойденный Джек Николсон в образцовом триллере Мартина Скорсезе, который получил четыре статуэтки «Оскар».

Кадр из сериала «Отступники», 2006 г.

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