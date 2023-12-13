Около двух миллионов вопросов направили россияне на прямую линию Путину
Менее суток остается до важного события в жизни страны.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Уже почти два миллиона вопросов задали россияне президенту. Менее суток остается до важного события в жизни страны.
Как рассказал Дмитрий Песков, сегодня Владимир Путин готовится к подведению итогов года. В этот раз решили объединить сразу два формата — большую пресс-конференцию и прямую линию общения с гражданами.
Кол-центр работает круглосуточно. Чаще всего россияне задают вопросы по телефону — уже поступило более миллиона звонков.
Активно отправляют жители и СМС — их около полумиллиона. Также, напомним, можно воспользоваться мобильным приложением, сайтом «Москва — Путину» или социальными сетями: даже если вопрос не прозвучит в эфире, без внимания он не останется.
Ранее 5-tv.ru писал, что происходит в кол-центре приема вопросов Путину.
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