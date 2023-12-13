Накануне Байден выделил Зеленскому всего 200 миллионов долларов США.

Интерес к Украине на Западе поугас — в США начали задаваться вопросами, куда Зеленский тратит столько денег? Об этом подробно рассказал Дмитрий Песков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Известий» Кириллу Воробьеву.

«В первую очередь Вашингтон и ему вторят европейские государства, по-прежнему активно повторяют мантру о том, что они будут всегда поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Но сейчас уже появляются оговорки в том плане, что они будут это делать в рамках возможного», — рассказал пресс-секретарь российского лидера.

Киев обещал победу на фронте, но время идет, и Вашингтон понимает, что их обманули. Американцы ставят под сомнение, куда пойдут 100 миллиардов долларов, если их выделить еще раз? Именно поэтому американский президент выделил весьма скромную сумму — 200 миллионов долларов.