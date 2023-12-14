МВД России объявило в розыск начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова
Он обвиняется в терроризме.
Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off
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МВД России объявило в розыск начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова по обвинению в терроризме. Информация размещена в официальной базе МВД.
«Буданов Кирилл Алексеевич разыскивается по статье УК», — подписано в базе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК заочно обвинил Буданова и других боевиков Украины в терактах против РФ. Подразумевалось, что террористов, поддерживающих киевский режим, объявят в розыск и изберут им меру пресечения.
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