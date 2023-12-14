Очередь из журналистов выстроилась в Москве на прямую линию к Путину

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В центре города усилены меры безопасности.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным

Меньше трех часов остается до одного из главных событий уходящего 2023-го — в полдень по московскому времени стартуют «Итоги года с Владимиром Путиным». Мероприятие объединит в себе два формата — большую пресс-конференцию, которую глава государства традиционно проводит для журналистов, и прямую линию, где президент общается с гражданами.

Отвечать на вопросы Путин будет из студии в столичном Гостином дворе. Там уже собираются журналисты со всей страны, а также гости из-за рубежа. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий тоже находится на месте.

Ранее 5-tv.ru писал, что уже почти два миллиона вопросов задали россияне президенту. В этот раз решили объединить сразу два формата — большую пресс-конференцию и прямую линию общения с гражданами.

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