Названы самые популярные малолитражные автомобили в России

Граждане активно голосуют рублем за отечественный продукт.

Эксперты назвали самые популярные в России малолитражки. И на первом месте — подержанные машины отечественного автоконцерна ВАЗ.

Как пишут «Известия», средний пробег моделей этой марки, которыми чаще всего интересуются россияне, около 150 тысяч километров. За ними идут южнокорейские Kia и Hyundai с пробегом от 100 тысяч.

Вошли в ТОП-5 и европейские бренды — Volkswagen и Renault. Добавим, что осенью число машин с пробегом на онлайн-сервисах с объявлениями выросло на 8%.

А средняя цена на бывших в употреблении автомобилей подскочила на девять пунктов. Сейчас это более полутора миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что страховщики в России стали чаще предлагать деньги вместо ремонта.