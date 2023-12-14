Названы самые популярные малолитражные автомобили в России
ВАЗ стал самым популярным брендом с малолитражными авто в России
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru
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Граждане активно голосуют рублем за отечественный продукт.
Эксперты назвали самые популярные в России малолитражки. И на первом месте — подержанные машины отечественного автоконцерна ВАЗ.
Как пишут «Известия», средний пробег моделей этой марки, которыми чаще всего интересуются россияне, около 150 тысяч километров. За ними идут южнокорейские Kia и Hyundai с пробегом от 100 тысяч.
Вошли в ТОП-5 и европейские бренды — Volkswagen и Renault. Добавим, что осенью число машин с пробегом на онлайн-сервисах с объявлениями выросло на 8%.
А средняя цена на бывших в употреблении автомобилей подскочила на девять пунктов. Сейчас это более полутора миллионов рублей.
Ранее 5-tv.ru писал, что страховщики в России стали чаще предлагать деньги вместо ремонта.
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