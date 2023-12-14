Путин назвал Орбана «пронациональным» политиком, независящим от «старшего брата»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 72 0

Президент ответил на слова о том, что некоторые западные чиновники стали «пророссийскими».

Фото, видео: Сысоев Григорий / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным

Премьеры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Фиктор Орбан — «непророссийские» политики, а «пронациональные». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе подведения итогов года.

Российский лидер отметил, что многие считают Фицо и Орбана «пророссийскими» политиками, на самом же деле, по его словам, они не зависят от «старшего брата» — США.

«Фицо появился сейчас после выборов, ну Виктор Орбан в Венгрии, я уже много раз говорил, они не пророссийские политики, они пронациональные, они защищают свои интересы. Но таких нет больше, их просто нет, я не знаю с чем это связано, связано это с большой зависимостью от „старшего брата“ — от Штатов», — сказал Путин.

В октябре Путин провел переговоры с Орбаном на полях форума «Один пояс — один путь» в Пекине. Однако их беседа очень не понравилась главе эстонского кабмина Каи Каллас, чей муж организовывал грузоперевозки по РФ. Она заявила, что испытала неприязнь, когда увидела фото с саммита.

А в НАТО и вовсе собрали срочное заседание из-за встерчи Путина и Орбана. Позднее на такие контакты Венгрии с Россией отреагировали и в Еврокомиссии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сказал Орбан о заявлениях Запада в адрес России и Венгрии.

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Прямая линия с Владимиром Путиным
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