Путин назвал Орбана «пронациональным» политиком, независящим от «старшего брата»

Президент ответил на слова о том, что некоторые западные чиновники стали «пророссийскими».
Фото, видео: Сысоев Григорий / ТАСС; 5-tv.ru
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Премьеры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Фиктор Орбан — «непророссийские» политики, а «пронациональные». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе подведения итогов года.
Российский лидер отметил, что многие считают Фицо и Орбана «пророссийскими» политиками, на самом же деле, по его словам, они не зависят от «старшего брата» — США.
«Фицо появился сейчас после выборов, ну Виктор Орбан в Венгрии, я уже много раз говорил, они не пророссийские политики, они пронациональные, они защищают свои интересы. Но таких нет больше, их просто нет, я не знаю с чем это связано, связано это с большой зависимостью от „старшего брата“ — от Штатов», — сказал Путин.
В октябре Путин провел переговоры с Орбаном на полях форума «Один пояс — один путь» в Пекине. Однако их беседа очень не понравилась главе эстонского кабмина Каи Каллас, чей муж организовывал грузоперевозки по РФ. Она заявила, что испытала неприязнь, когда увидела фото с саммита.
А в НАТО и вовсе собрали срочное заседание из-за встерчи Путина и Орбана. Позднее на такие контакты Венгрии с Россией отреагировали и в Еврокомиссии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сказал Орбан о заявлениях Запада в адрес России и Венгрии.
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