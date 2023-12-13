«Моральная деградация»: Орбан о заявлениях Запада в адрес России и Венгрии

Венгерский премьер заявил, что ему не могут указывать, общаться ли с российской стороной.

Власти западных стран сильно заблуждаются, если думают, что президент России Владимир Путин страдает из-за отсутствия встреч с ними. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью порталу Mandiner.

«Та игра, которую ведут западные политики, думая, что встреча или не-встреча с ними несет какое-то моральное содержание — это полное непонимание международной политики», — сказал он.

По словам Орбана, лидеры западных стран считают, что Путин страдает от бессонницы, размышляя о том, «что же делать с этой жуткой моральной деградацией». При этом венгерский премьер указал на важность проведения встреч, переговоров для завершения конфликтов. Политика, подчеркнул он, — это о результатах, последствиях и действительности для миллионов людей.

Именно поэтому, продолжил Орбан, его не интересуют заявления Запада о встречах премьера с Путиным.

Напомним, 19 октября Путин провел переговоры с Орбаном на полях форума «Один пояс — один путь» в Пекине. Однако их беседа очень не понравилась главе эстонского кабмина Каи Каллас, чей муж организовывал грузоперевозки по РФ. Она заявила, что испытала неприязнь, когда увидела фото с саммита.

А в НАТО и вовсе собрали срочное заседание из-за встерчи Путина и Орбана. Позднее на такие контакты Венгрии с Россией отреагировали и в Еврокомиссии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Орбан намерен сорвать переговоры о вступлении Украины в ЕС.