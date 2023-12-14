В России могут расширить программу переселения жителей Крайнего Севера

Президент обещал обсудить этот вопрос с правительством.

Президент России Владимир Путин обещал рассмотреть возможности расширения программы переселения жителей Крайнего Севера. Об этом он сообщил в рамках подведения итогов 2023 года.

Глава государства пошутил: если бы в зале находился глава Минфина РФ, он бы расстроил всех отсутствием средств.

«Тем не менее, посмотреть на расширение программы, конечно, можно и нужно», — прокомментировал Путин.

Президент отметил, что многие люди, долгие годы работающие на северах, рано или поздно начинают мечтать перебраться в регионы с более мягким климатом. Поэтому программа безусловно, будет продолжаться, отметил он.

Комментируя возможность увеличения расходов на программу, Путин пообещал посмотреть, как сверстан бюджет на следующий год, и принять решения, отталкиваясь от этого. Он заверил, что обсудит вопрос с правительством.

«Итоги года с Владимиром Путиным» — это объединенный формат традиционной прямой линии и пресс-конференции президента РФ. О том, что они в 2023 году пройдут в совмещенном формате, рассказывали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что у мероприятия нет ограничения по времени, и пообещал, что оно будет весьма продолжительным и содержательным.

Главными темами вопросов в этом году, как отмечал Песков, стали специальная военная операция (СВО), экономика, политика, социальная сфера, инфраструктура, медицина и международные отношения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил о необходимости повысить подъемные по программе «Земский доктор».