Путин заявил о необходимости повысить подъемные по программе «Земский доктор»

Сколько средств предлагается выплачивать врачам и фельдшерам?
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; 5-tv.ru
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В России необходимо повысить подъемные для врачей и фельдшеров по программе «Земский доктор». Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе подведения итогов 2023 года.
«Нужно, может быть, так же, как на Дальнем Востоке, повысить первоначальные подъемные для „Земского доктора“: для докторов — до двух миллионов рублей, а для фельдшеров — до миллиона рублей», — сказал он.
По мнению Путина, это будет хорошим стимулом. И хотя бюджет уже принят, можно подумать о повышении подъемных и сформулировать решение «на самую ближайшую перспективу».
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