«Беспрецедентно высокий уровень»: Путин охарактеризовал отношения РФ и Китая

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 37 0

Путин: отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Карпухин; 5-tv.ru

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Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным

В текущем году товарооборот между странами уже превысил 200 миллиардов долларов.

Сотрудничество России и Китая достигло «беспрецедентно высокого уровня». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время подведения итогов 2023 года.

«У нас уровень взаимодействия с Китайской Народной Республикой беспрецедентно высокий», — заметил он.

Президент отметил, что в текущем году товарооборот между Москвой и Пекином уже превысил 200 миллиардов долларов.

Путин также обратил внимание, что РФ и КНР развивают дружбу, которая не угрожает другим странам. Москва и Пекин не договариваются о создании каких-либо блоков «против других». Наоборот, российско-китайское взаимодействие является гарантом безопасности и стабильности в мире.

«Итоги года с Владимиром Путиным» — это объединенный формат традиционной прямой линии и пресс-конференции президента РФ. О том, что они в 2023 году пройдут в совмещенном формате, рассказывали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что у мероприятия нет ограничения по времени, и пообещал, что оно будет весьма продолжительным и содержательным.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин раскрыл, как борется со стрессом и попытками давления.

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным
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