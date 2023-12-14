«Беспрецедентно высокий уровень»: Путин охарактеризовал отношения РФ и Китая

Путин: отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Карпухин; 5-tv.ru
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В текущем году товарооборот между странами уже превысил 200 миллиардов долларов.
Сотрудничество России и Китая достигло «беспрецедентно высокого уровня». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время подведения итогов 2023 года.
«У нас уровень взаимодействия с Китайской Народной Республикой беспрецедентно высокий», — заметил он.
Президент отметил, что в текущем году товарооборот между Москвой и Пекином уже превысил 200 миллиардов долларов.
Путин также обратил внимание, что РФ и КНР развивают дружбу, которая не угрожает другим странам. Москва и Пекин не договариваются о создании каких-либо блоков «против других». Наоборот, российско-китайское взаимодействие является гарантом безопасности и стабильности в мире.
«Итоги года с Владимиром Путиным» — это объединенный формат традиционной прямой линии и пресс-конференции президента РФ. О том, что они в 2023 году пройдут в совмещенном формате, рассказывали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что у мероприятия нет ограничения по времени, и пообещал, что оно будет весьма продолжительным и содержательным.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин раскрыл, как борется со стрессом и попытками давления.
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