«Чувство долга»: Путин раскрыл, как борется со стрессом и попытками давления

Путин: чувство долга и уверенность в своих целях помогают бороться со стрессом
Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
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По словам президента, он долгие годы учился выбирать для себя «самое важное» и уверенно идти к этому.
Президент России Владимир Путин признался, что чувство долга и уверенность в своих целях помогают ему бороться с любым давлением извне. Об этом он сообщил во время подведения итогов 2023 года.
«Чувство долга. Я без всякого пафоса могу сказать», — ответил он на вопрос про борьбу со стрессом и попытками давления.
Президент рассказал, что он долгие годы учил себя выбирать «самое главное в жизни» и уверенно идти к своим целям. Сегодня он успешно справляется с этим.
Однако, отметил глава государства, концентрироваться только на этом «единственном» нельзя — поле зрение должно быть широким. Нужно уметь видеть и анализировать происходящее вокруг.
«Нужно уверенно идти к цели, если ты уверен в том, что ты делаешь. Я уверен», — заключил Путин.
«Итоги года с Владимиром Путиным» — это объединенный формат традиционной прямой линии и пресс-конференции президента РФ. О том, что они в 2023 году пройдут в совмещенном формате, рассказывали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что у мероприятия нет ограничения по времени, и пообещал, что оно будет весьма продолжительным и содержательным.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил о единстве русского и украинского народов.
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