Неожиданные исследования: в России придумали препарат от старости

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 27 0

V102.RU: старение организма происходит из-за вещества метилглиоксаля

Неожиданные исследования: в России придумали препарат от старости

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Новая разработка замедлит развитие некоторых заболеваний.

Российские ученые выяснили, как добиться контроля над токсичным действием одного из самых распространенных молекулярных факторов старения — метилглиоксаля. Об этом пишет издание V102.RU.

Отмечается, что авторами исследования являются сотрудники Научного центра инновационных лекарственных средств Волгоградского государственного медицинского университета.

Метилглиоксаль известен как вещество, которое образуется как побочный продукт при преодолении нескольких метаболических путей. Оно старит людей, накапливается в организме в результате чрезмерного употребления сладостей и жареного.

Со ссылкой на пресс-службу организации сообщается, что полученная разработка поможет замедлить развитие сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и нейродегенеративных недугов, в частности, болезни Альцгеймера.

Выявленные средства способствуют поддержанию в организме на должном уровне коллагена между клетками и органами, который обеспечивает их нормальную работу.

По словам одного из авторов научного труда Романа Литвинова, установление контроля над фундаментальными причинами болезней старения — действительно действенный путь к уменьшению их социальных и медицинских последствий.

Ранее 5-tv.ru писал, что исследователь долголетия нашел самый полезный завтрак.

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