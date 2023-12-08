Дожить до ста: исследователь долголетия нашел самый полезный завтрак

Здоровый первый прием пищи позволит организму запастись энергией.

Очень многие, к сожалению, по утрам пропускают завтрак — действительно самый важный прием пищи за день. Именно завтрак позволяет организму «проснуться» и запускает процесс метаболизма, таким образом помогая сжигать больше калорий в течении всего дня. Также после сна организм нуждается в питательных веществах. Исследователь долголетия Дэн Бюттнер рассказал CNBC Make It, какие блюда станут самыми подходящими для первого приема пищи.

На протяжении 20 лет эксперт изучал продукты, которые едят люди, доживающие до 100 лет. Бюттнер нашел самый здоровый завтрак на полуострове Никоя, расположенный на северо-западе Коста-Рики. Каждое утро почти все жители полуострова готовят кукурузные лепешки, наполненные черной фасолью, луком, красным перцем и местными травами.

По словам эксперта, такая лепешка — отличный источник цельнозерновых сложных углеводов с низким гликемическим индексом. А черные бобы содержат те же антиоксиданты, что и черника. Они очищают организм, снижают кровяное давление и хорошо регулируют инсулин.

«Комбинация фасоли и риса создает целый белок, то есть все аминокислоты, необходимые для существования человека», — отметил исследователь.

Кроме того, никойцы также готовят чилеро. Это блюдо из моркови, острого перца и уксуса. Оно дополняет завтрак пробиотиками, а также куркумином — соединением, обладающим антиоксидантными, противовоспалительными и противораковыми свойствами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что произойдет, если постоянно пропускать завтрак.