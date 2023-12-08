Дожить до ста: исследователь долголетия нашел самый полезный завтрак

|
Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева Екатерина Мурачева 1 169 0

Дэн Бюттнер: кукурузная лепешка с фасолью будет самым полезным завтраком

Дожить до ста: исследователь долголетия нашел самый полезный завтрак

Фото: www.globallookpress.com /Karl Newedel

Читайте нас в: Дзен Новости

Здоровый первый прием пищи позволит организму запастись энергией.

Очень многие, к сожалению, по утрам пропускают завтрак — действительно самый важный прием пищи за день. Именно завтрак позволяет организму «проснуться» и запускает процесс метаболизма, таким образом помогая сжигать больше калорий в течении всего дня. Также после сна организм нуждается в питательных веществах. Исследователь долголетия Дэн Бюттнер рассказал CNBC Make It, какие блюда станут самыми подходящими для первого приема пищи.

На протяжении 20 лет эксперт изучал продукты, которые едят люди, доживающие до 100 лет. Бюттнер нашел самый здоровый завтрак на полуострове Никоя, расположенный на северо-западе Коста-Рики. Каждое утро почти все жители полуострова готовят кукурузные лепешки, наполненные черной фасолью, луком, красным перцем и местными травами.

По словам эксперта, такая лепешка — отличный источник цельнозерновых сложных углеводов с низким гликемическим индексом. А черные бобы содержат те же антиоксиданты, что и черника. Они очищают организм, снижают кровяное давление и хорошо регулируют инсулин.

«Комбинация фасоли и риса создает целый белок, то есть все аминокислоты, необходимые для существования человека», — отметил исследователь.

Кроме того, никойцы также готовят чилеро. Это блюдо из моркови, острого перца и уксуса. Оно дополняет завтрак пробиотиками, а также куркумином — соединением, обладающим антиоксидантными, противовоспалительными и противораковыми свойствами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что произойдет, если постоянно пропускать завтрак.

-14° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
92.57
-0.21 99.81
-0.33
Живи, сохраняя покой: китайский гороскоп на неделю с 11 по 17 декабря

Последние новости

10:12
Сколько там было денег? Вооруженное нападение на авто произошло в Москве
9:51
Бастрыкин сообщил об аресте имущества экс-замминистра культуры Яриловой
9:40
После стрельбы в Брянске задержаны охранник школы и директор ЧОП
9:32
«Эффект кенгуру»: Минтранс России обновил поправки в ПДД
9:30
Свое — лучшее: как молодые дизайнеры становятся звездами в Петербурге
9:26
«Не подоспеет»: на Украине бьют тревогу из-за проблем с помощью от США

Сейчас читают

Раскрыты подробности убийства экс-депутата Кивы
Оперировать страшно, не боятся только дураки: один из основателей кардиоцентра Сызрани спас тысячи жизней
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам