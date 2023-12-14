«Будем-будем летать»: в России выпустят больше тысячи самолетов к 2030 году

|
Евгения Романова
Евгения Романова 38 0

Путин: к 2030 году Россия произведет более одной тысячи самолетов

Фото, видео: Романенко Эрик / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным

При этом парк в стране воздушных судов перегружен, добавил Владимир Путин.

Планируется, что Россия произведет более одной тысячи самолетов к 2030 году. Такое заявление сделал президент нашей страны Владимир Путин в ходе подведения итогов 2023 года.

«Надеюсь, что все планы, а мы планируем произвести свыше тысячи собственных самолетов к 2030 году… будут реализованы, будет на чем летать и специалистам, летчикам, и пассажирам», — сказал он.

По его словам, сейчас слишком много самолетов иностранного производства, а России следует развивать собственное самолетостроение. О создании рынка для отечественной техники постоянно идут разговоры, а теперь нужно позаботиться об этом, хотя парк сейчас в стране воздушных судов очень перегружен.

«Будем-будем, конечно, будем (летать. — Прим. ред.)», — подчеркнул Путин, отвечая на вопрос про будущее российской гражданской авиации.

Президент добавил, что планируется произвести самолеты МС-21, переоборудовать имеющиеся воздушные суды с отечественными двигателями, а также выйти на выпуск ПД-35 с мощной тягой, чтобы нарастить число дальнемагистральных самолетов, включая Ил-96-400.

«Итоги года с Владимиром Путиным» — это объединенный формат традиционной прямой линии и пресс-конференции президента РФ. О том, что они в 2023 году пройдут в совмещенном формате, рассказывали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что у мероприятия нет ограничения по времени, и пообещал, что оно будет весьма продолжительным и содержательным.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВКС России получили партию новейших Су-34.

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным
14 дек
«Приводить в чувство»: какая судьба ждет микрофинансовые организации в России
14 дек
Путин пообщался с аватаром о своих двойниках и опасности ИИ
14 дек
Путин рассказал, как защитить бизнес в приграничных регионах России
14 дек
Путин напомнил российским блогерам о колоссальной ответственности перед народом
14 дек
«Новая система»: Путин рассказал, с чем ВСУ имеют дело в зоне конфликта
14 дек
«Спорт — вне политики»: Путин высказался о санкциях против российских атлетов
14 дек
«По всей линии соприкосновения»: Путин рассказал о положении армии России в зоне СВО
14 дек
«Нужен»: Путин объяснил важность создания нового учебника истории
14 дек
«Это много»: Путин оценил рост цен на российские авто
14 дек
Путин о поддержке обществом бойцов СВО: люди жертвуют миллиарды
-11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.89
-0.33 96.95
-0.45
Жажда кардинальных перемен: любовный гороскоп для Скорпионов на 2024 год

Последние новости

16:09
«Приводить в чувство»: какая судьба ждет микрофинансовые организации в России
16:07
Путин пообщался с аватаром о своих двойниках и опасности ИИ
16:05
Защитит от рака и инфаркта: ученые выявили рецепт долголетия
15:52
«Как женщина на корабле»: Александр Цыпкин не посещает съемки «Беспринципных»
15:51
Путин рассказал, как защитить бизнес в приграничных регионах России
15:47
Путин напомнил российским блогерам о колоссальной ответственности перед народом

Сейчас читают

Зима и трейдеры осушают украинские хранилища
Актриса Дина Губайдуллина о дебюте в кино, автобиографическом моноспектакле, разнице Казани и Москвы
Сами мы не местные: в регионы РФ вернулся старый авторазвод на деньги
Пугающие предсказания Нострадамуса на високосный 2024 год: что ждет Россию и мир

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам