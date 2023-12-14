«Все очень просто»: Лада Дэнс рассказала, как добилась такой точеной фигуры

Это позволяет подчеркнуть талию и обрести идеальные пропорции.

Певица Лада Дэнс всегда выглядит потрясающе и может похвастаться отличной фигурой. Артистка раскрыла изданию kleo.ru секрет, доступный каждой представительнице прекрасного пола.

Исполнительница хита «Девочка-ночь» поделилась, что очень часто носит специальный корсет, который не виден даже под обтягивающей одеждой. Именно это и делает ее фигуру такой точеной и позволяет скрыть все несовершенства.

«Я ношу утягивающий корсет, все очень просто», — рассказала артистка.

Кроме того, специальный покрой такого важного элемента гардероба позволяет подчеркнуть талию и гармонизировать силуэт, создать красивые формы и обрести идеальные пропорции.

Также певица рассказала о своих планах на Новый год. По ее словам, в этот раз она решила отдать предпочтение карьере.

«Я раньше не любила работать, а теперь полюбила. Поэтому подготовкой к Новому году занимаются мои помощники», — заявила Дэнс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лада Дэнс призналась, что у нее есть мужчина.