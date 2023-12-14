«Все очень просто»: Лада Дэнс рассказала, как добилась такой точеной фигуры

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 42 0

Лада Дэнс заявила, что корсет помогает скрыть все несовершенства фигуры

«Все очень просто»: Лада Дэнс рассказала, как добилась такой точеной фигуры

Фото: www.globallookpress.com / Olga Khabarova

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Это позволяет подчеркнуть талию и обрести идеальные пропорции.

Певица Лада Дэнс всегда выглядит потрясающе и может похвастаться отличной фигурой. Артистка раскрыла изданию kleo.ru секрет, доступный каждой представительнице прекрасного пола.

Исполнительница хита «Девочка-ночь» поделилась, что очень часто носит специальный корсет, который не виден даже под обтягивающей одеждой. Именно это и делает ее фигуру такой точеной и позволяет скрыть все несовершенства.

«Я ношу утягивающий корсет, все очень просто», — рассказала артистка.

Кроме того, специальный покрой такого важного элемента гардероба позволяет подчеркнуть талию и гармонизировать силуэт, создать красивые формы и обрести идеальные пропорции.

Также певица рассказала о своих планах на Новый год. По ее словам, в этот раз она решила отдать предпочтение карьере.

«Я раньше не любила работать, а теперь полюбила. Поэтому подготовкой к Новому году занимаются мои помощники», — заявила Дэнс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лада Дэнс призналась, что у нее есть мужчина.

-11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.89
-0.33 96.95
-0.45
Жажда кардинальных перемен: любовный гороскоп для Скорпионов на 2024 год

Последние новости

17:45
Обвинившая Депардье в сексуальном насилии актриса покончила с собой
17:36
«Надо верить в великий российский народ»: Владимир Путин подвел итоги 2023 года
17:30
Цены на яйца, двойник и льготы ветеранам: главные заявления Владимира Путина на прямой линии
17:28
«От Всевышнего»: Путин назвал самый запоминающийся подарок на Новый год
17:15
Комета размером с Эверест и четыре знамения: чем удивят небеса в 2024 году
17:09
Иосифа Пригожина выписали из больницы

Сейчас читают

Итоги года с Владимиром Путиным: прямая трансляция
Актриса Дина Губайдуллина о дебюте в кино, автобиографическом моноспектакле, разнице Казани и Москвы
Сами мы не местные: в регионы РФ вернулся старый авторазвод на деньги
Мир на пороге кардинальных изменений: что предрекла ясновидящая Ванга на 2024 год

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам