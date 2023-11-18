«Я не одинока»: Лада Дэнс призналась, что у нее есть мужчина
Лада Дэнс призналась, что у нее есть возлюбленный
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Певица нашла себе избранника. Но кто им стал?
Певица Лада Дэнс сделала шокирующее признание. Оказывается, у нее есть избранник. Об этом она рассказала в беседе с «МК».
«Конечно же, есть! Но пускай это останется тайной. Я не люблю говорить о личной жизни, я не одинока. Поверьте, все идет от желания женщины быть любимой и любить. И именно это чувство всегда окрыляет нас», — сказала Лада Дэнс.
Она подчеркнула, что любовь к себе — это прекрасно. Но еще лучше любить и быть любимой. Певица пожелала каждой женщине таких же чувств.
Лада Дэнс отметила, что главное — идти только вперед. Тут не обойтись без работы. Но основное, что нужно делать — это трудиться во благо себя. Ну, и конечно же, нужно получать удовольствие от выбранной профессии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лада Дэнс относится к перепевкам своих хитов.
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