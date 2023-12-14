«От Всевышнего»: Путин назвал самый запоминающийся подарок на Новый год

На этот вопрос президент ответил в ходе прямой трансляции и большой пресс-конференции.

Самым большим и запоминающимся подарком на Новый год президент России Владимир Путин считает детей. Такое заявление он сделал в ходе прямой линии и большой пресс-конференции, посвященным итогам 2023-го.

«Вы знаете, самый запоминающийся подарок <…>, самый большой подарок — это дети и дети наших детей. Это подарок от Всевышнего», — ответил он на соответствующий вопрос.

«Итоги года с Владимиром Путиным» — это объединенный формат традиционной прямой линии и пресс-конференции президента РФ. В 2023 году мероприятие продлилось чуть более четырех часов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин обратился к самому себе в 2000 году.