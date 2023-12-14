«Верная дорога»: Путин обратился к самому себе в 2000 году

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Евгения Романова
Евгения Романова 38 0

Путин призвал верить в великий русский народ

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Казаков; 5-tv.ru

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Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным

В чем заключается залог успеха в развитии России?

Президент России Владимир Путин призвал верить в великий русский народ. Он также в ходе прямой линии и большой пресс-конференции, посвященным итогам 2023 года, рассказал, от чего бы предостерег и что бы он сказал себе в 2000 году.

Лидер подчеркнул, что залог успеха в возрождении, становлении и развитии России заключется в вере в великий «русский, российский народ». Вместе с тем Путин ответил на заключительный вопрос «Итогов года».

«Что бы сказал (себе. — Прим. ред.)? Я бы сказал: «Верной дорогой идете, товарищ… От чего бы предупредил? От избыточной наивности и избыточной доверчивости в отношении наших так называемых партнеров», — подчеркнул Путин.

«Итоги года с Владимиром Путиным» — это объединенный формат традиционной прямой линии и пресс-конференции президента РФ. В 2023 году мероприятие продлилось чуть более четырех часов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин ответил на вопрос о любимой книге.

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