Звезду сериала «Закрытая школа» Александра Никитина экстренно госпитализировали

Что случилось с актером?

Звезда сериала «Овод» Александр Никитин попал в больницу. Об этом стало известно 5-tv.ru сегодня, 14 декабря.

Актер госпитализирован в одну из московских клиник. 52-летнему артисту сейчас назначено полное обследование, по итогам которого будет выбрана тактика лечения. Возможно, кинозвезде потребуется операция.

В копилке Никитина более ста киноработ. Он известен, в основном, по ролям в сериалах. Среди них: «Закрытая школа», «Между нами, девочками», «Все к лучшему», «Обручальное кольцо», «Женское дело», «Теорема Пифагора».

В 1996-м Никитин окончил театральный факультет Харьковского государственного института искусств им. И. Котляревского. В разные годы трудился в Харьковском академическом русском драмтеатре имени А. С. Пушкина, Донецком русском драматическом театре имени Артема.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Иосифа Пригожина выписали из больницы.