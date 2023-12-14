Иосифа Пригожина выписали из больницы

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 14 0

Продюсер Иосиф Пригожин сообщил о выписке из больницы

Иосифа Пригожина выписали из больницы

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Музыкальному деятелю стало плохо вслед за коллегой Лерой Кудрявцевой.

Продюсер Иосиф Пригожин поведал в своем блоге о выписке из больницы. 9 декабря он был госпитализирован с пневмонией.

Супруг певицы Валерии поблагодарил друзей и фанатов за переживания и поддержку, а также медиков за квалифицированную помощь. По его словам, сейчас он находится дома.

Деятель культуры почувствовал недомогание во время съемок шоу. Оттуда его экстренно отвезли в больницу. Внезапно ухудшившееся самочувствие связывалось с перенесенной ранее коронавирусной инфекцией.

Примерно в то же время появились сообщения о госпитализации телеведущей Леры Кудрявцевой. Ей стало плохо, когда знаменитость находилась в Минске, куда она прилетела для участия в «Песне Года». Врачи диагностировали у нее пневмонию. Певица жаловалась на высокую температуру, кашель и повышенную слабость.

До этого 5-tv.ru писал, что болеющая Лера Кудрявцева обрушилась на поклонников.

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Иосифа Пригожина выписали из больницы

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