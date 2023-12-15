Курьезные истории и сбывшиеся предсказания: интересные факты о фильме «Назад в будущее»

Фантастическая приключенческая комедия уже 40 лет остается эталоном жанра.

«Назад в будущее» — пожалуй, лучший фильм про путешествия во времени. Хотя современные компьютерные технологии шагнули далеко вперед, фантастическая приключенческая комедия, снятая в далеких 1980-х годах, до сих пор остается эталоном жанра. Съемки такого фильма, разумеется, не обошлись без курьезов и интересных историй, которые интересуют поклонников легендарной франшизы не меньше, чем сама картина.

Предсказания технического плана

Фото: www.globallookpress.com / KPA

Фильм полон оригинальных технических находок, которые казались невероятными в XX столетии. Современного зрителя трудно чем-то удивить, тем более, что некоторые изобретения, показанные в комедии, прочно вошли в нашу жизнь: умные очки, голограммы, электронные девайсы.

Вдохновленные фильмом, компании не без успеха попытались создать летающие доски и машины и даже самозашнуровывающиеся кроссовки (первая пара этой обуви досталась исполнителю главной роли Майклу Джей Фоксу).

Главный герой

В одном интервью исполнитель роли безумного дока Кристофер Ллойд признался, что его напрягла замена главного актера. Вначале Марти МакФлая играл талантливый Эрик Штольц, и с ним уже были отсняты почти все ключевые сцены фильма.

Эрик Штольц. Фото: www.globallookpress.com / KPA

Но создатели картины Роберт Земекис и Боб Гейл решили, что ему не хватает комизма и непосредственности, которых требовала роль. Поэтому его в спешном порядке заменили на Майкла Джей Фокса, который органично влился в сюжет. Но Ллойд не разделял общего энтузиазма, так как с трудом пережил первые шесть недель съемок. К счастью, он быстро нашел язык со своим молодым коллегой, который прозвал седовласого дока «королем экспозиции» — за его умение оттягивать все внимание на себя.

Скромность Кристофера Ллойда

Кристофер Ллойд. Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people; Кадр из к/ф «Назад в будущее», реж. Роберт Земекис, 1985 г.

В отличие от своего героя, дока Брауна, Кристофер Ллойд — застенчивый и немногословный человек. Он даже пробы прошел почти без слов. По воспоминаниям создателей фильма, актер так выразительно смотрел на Роберта Земекиса, что тот утвердил его на роль. И в процессе съемок Ллойд словно в рот воды набрал. На все указания режиссера он произносил свое лаконичное «ладно» и не только не вступал в дискуссии, но даже уклонялся от разговоров. Только к концу съемок режиссер кое-как разговорил актера.

Майкл Джей Фокс спал по пять часов в сутки

Майкл Джей Фокс. Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Eventpress Becher; Кадр из к/ф «Назад в будущее», реж. Роберт Земекис, 1985 г.

Труднее всего съемки дались исполнителю главной роли Майклу Джею Фоксу, который работал в режиме нон-стоп. Днем он снимался в популярном сериале-ситкоме «Семейные узы», за который получил престижную премию «Эмми», а ночью — в фильме «Назад в будущее». В результате молодой человек спал всего пять часов в сутки, о чем он, впрочем, нисколько не жалел. Он так увлекся сценарием, что был готов на любые жертвы, лишь бы довести работу до конца.

Самый лучший день для Роберта Земекиса

Режиссер картины Роберт Земекис. Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

Режиссер картины Роберт Земекис сравнивал процесс съемок с настоящим адом. По словам мастера, это был самый трудный период создания легендарной картины — в отличие от написания сценария и периода пост-продакшена, которые доставили ему удовольствие.

В эти недели Земекис набрал вес, потерял форму, начал страдать от хронической усталости. Но и в это сложное время у него был самый лучший день — когда Майкл Джей Фокс впервые встал перед камерой и начал играть.

По воспоминаниям режиссера, актер так классно выглядел в роли Марти, что он в первый раз вздохнул свободно и почувствовал, что работа пойдет на лад.

Музыкальное хулиганство

Фото: Кадр из к/ф «Назад в будущее», реж. Роберт Земекис, 1985 г.

Одна из самых запоминающихся сцен фильма — школьная вечеринка, на которой Марти показал свой фееричный номер с гитарой. Актер долго и тщательно тренировался с профессиональными хореографом и музыкантом, которые научили его игре на гитаре и движениям на сцене. Майкл Джей Фокс прекрасно справился с задачей и очень убедительно исполнил тяжелый рок, повергший зал в ступор. Мало кто знает, что изначально Марти своей игрой спровоцировал беспорядки, закончившиеся приездом полиции. К счастью, режиссер отказался от этой идеи, и конечный результат получился намного смешнее.

Космический пришелец

Фото: www.globallookpress.com / KPA

Шеф студии требовал изменить название фильма на «Космический пришелец с Плутона». Он считал, что «назад в будущее» звучит странно, запутанно и нелогично и отпугнет зрителей от кинотеатров. Режиссер Роберт Земекис и Стивен Спилберг, который продюсировал картину, остроумно отстояли свой вариант.

Начальству была послана телеграмма с пламенным комплиментом за удачную шутку. Уловка сработала: шеф не хотел ронять реноме и поэтому был вынужден уступить. Впрочем, космический пришелец с Плутона все-таки засветился в картине в виде комиксов из 1950-х годов.

Пират Марти

В первоначальном сценарии Марти — не очень хороший парень. Он занимался видеопиратством, то есть нелегально торговал кассетами. По характеру герой был нервным, жадным и эгоистичным подростком, словом, — полной противоположностью оптимистичному и лучезарному юноше в исполнении Майкла Джей Фокса.

К счастью, проект получал отказ за отказом, в том числе, — от знаменитой студии Дисней. Таким образом, у Роберта Земекиса и Боба Гейла было время, что переделать сценарий и отшлифовать его до блеска. Конечный продукт получился намного лучше первоначальных задумок талантливых друзей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что обвинившая Депардье в сексуальном насилии актриса покончила с собой.