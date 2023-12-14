Обвинившая Депардье в сексуальном насилии актриса покончила с собой

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 432 0

Французская актриса, обвинившая Депардье в насилии, покончила с собой

Обвинившая Депардье в сексуальном насилии актриса покончила с собой

Фото: www.globallookpress.com / Thierry Roge

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Скандальная история приняла новый оборот.

Актриса, обвинившая Жерара Депардье в сексуальном насилии, покончила с собой. Об этом сообщает французское издание Libеration.

Известие о смерти 60-летней Эммануэль Дебевер появилось в СМИ 7 декабря 2023 года. Сообщается, что актриса свела счеты с жизнью в день, когда на местном телевидении вышел документальный фильм об обвинениях в адрес Депардье.

Кадр и х/ф «Дантон», реж. Анджей Вайда, 1982 г.

Актеры вместе снимались в фильме «Дантон», вышедшем в 1982 году. После этого Дебевер перестала выходить на публику и завершила свою профессиональную карьеру. А спустя более чем 30 лет артистка обвинила Депардье в сексуальном насилии.

«Этот монстр позволял себе вдоволь насладиться во время съемок, максимально используя близость внутри кареты. Сунув свою толстую лапу мне под юбку, чтобы, по его словам, „мне стало легче“… Я не позволила этому случиться», — утверждала Дебевер.

Депардье свою вину так и не признал, заявляя, что ни за что бы не обидел женщину.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Жерар Депардье оказался персоной нон грата во Франции.

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